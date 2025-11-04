Belve scintille tra Francesca Fagnani e Irene Pivetti nella seconda puntata
Torna Belve, il programma di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, giunto ormai alla sesta stagione. L’appuntamento è fissato come sempre ogni martedì alle 21.20, in prima serata. Dopo il successo della prima puntata, la seconda serata promette scintille e momenti destinati a far discutere. Gli ospiti annunciati sono Irene Pivetti, Iva Zanicchi e Adriano Pappalardo; nello studio di Belve tornerà inoltre Maria De Filippi, presenza amatissima dal pubblico del programma. Faccia a faccia Fagnani–Pivetti. Il confronto più acceso è quello tra Francesca Fagnani e Irene Pivetti, ex presidente della Camera e volto televisivo, oggi al centro di delicate vicende giudiziarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
"Sconcertante", Roberta Bruzzone attacca Belen dopo le dichiarazioni a Belve - facebook.com Vai su Facebook
Torna Belve e sono scintille tra Fagnani e Irene Pivetti - Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle e giunto alla sesta stagione: in pri ... Come scrive ansa.it
Irene Pivetti, scintille con Francesca Fagnani a Belve: «Io in carcere? Non accadrà» - Irene Pivetti è uno degli ospiti della puntata di questa sera di Belve, su Rai2. Scrive msn.com
Belve, scintille tra Francesca Fagnani e Irene Pivetti nella seconda puntata - Torna Belve, il programma di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, giunto ormai alla sesta stagione ... Secondo ilgiornale.it