belve scintille tra francesca fagnani e irene pivetti nella seconda puntata

Torna Belve, il programma di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, giunto ormai alla sesta stagione. L’appuntamento è fissato come sempre ogni martedì alle 21.20, in prima serata. Dopo il successo della prima puntata, la seconda serata promette scintille e momenti destinati a far discutere. Gli ospiti annunciati sono Irene Pivetti, Iva Zanicchi e Adriano Pappalardo; nello studio di Belve tornerà inoltre Maria De Filippi, presenza amatissima dal pubblico del programma. Faccia a faccia Fagnani–Pivetti. Il confronto più acceso è quello tra Francesca Fagnani e Irene Pivetti, ex presidente della Camera e volto televisivo, oggi al centro di delicate vicende giudiziarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

