“Ho fatto solo un gesto poco reverenziale e alla seconda canzone ho chiesto scusa”: Adriano Pappalardo lo ha detto nello studio di Belve su Rai 2 dopo che la conduttrice Francesca Fagnani gli ha chiesto delle offese rivolte alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Durante una recente serata musicale ha lanciato un’invettiva contro la premier Meloni, insultandola con gesti e parolacce volgari. Perché l’ha fatto?”. La giornalista poi ha fatto notare al suo ospite che non si è trattato solo di un gesto. E gli ha chiesto: “Ha detto che prima di salire sul palco qualcuno gli ha detto ‘qua siamo tutti di sinistra’. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Belve, Pappalardo: "Contro la Meloni? Solo un gesto"