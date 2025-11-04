Dopo il grande successo del debutto, Francesca Fagnani torna stasera, martedì 4 novembre 2025, con una nuova puntata di Belve. Scopriamo insieme ospiti ed anticipazioni della seconda puntata del 4 novembre 2025. Belve, gli ospiti di stasera 4 novembre 2025 su Rai2. Belve di Francesca Fagnani torna stasera, martedì 4 novembre 2025, dalle ore 21.20 su Rai2 e on demand su RaiPlay con la seconda puntata. Il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani, giunto ormai alla sesta stagione, si conferma uno dei più amati e seguiti dal pubblico. Nella puntata di stasera tre imperdibili interviste a Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo, ospiti protagonisti dei celebri faccia a faccia con la conduttrice. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Belve, ospiti ed anticipazioni della seconda puntata di martedì 4 novembre 2025