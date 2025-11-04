Belve oggi la seconda puntata Gli ospiti di Fagnani e la sorpresa De Filippi

Periodicodaily.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Seconda puntata di Belve oggi su Raidue. Francesca Fagnani conduce il programma in onda alle 21.20. Gli ospiti di stasera sono Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo. Come nella prima puntata di martedì scorso è prevista una sorpresa speciale con Maria De Filippi. Dopo i faccia a faccia, con le domande della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

