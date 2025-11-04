Belve | le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata 4 novembre 2025

Tpi.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

, Francesca Fagnani, Rai 2. Questa sera, martedì 4 novembre 2025, va in onda la seconda puntata della nuova stagione di Belve, il programma cult condotto da Francesca Fagnani e in onda su Rai 2 in prima visione e in prima serata alle ore 21.20. Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. 🔗 Leggi su Tpi.it

belve le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata 4 novembre 2025

© Tpi.it - Belve: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata, 4 novembre 2025

Leggi anche questi approfondimenti

belve anticipazioni ospiti secondaBelve: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata, 4 novembre 2025 - Belve: le anticipazioni e gli ospiti della sesta puntata, 4 novembre 2025, in onda su Rai 2 con Francesca Fagnani alle 21. Segnala tpi.it

belve anticipazioni ospiti secondaBelve, ospiti ed anticipazioni della seconda puntata di martedì 4 novembre 2025 - Dopo il grande successo del debutto, Francesca Fagnani torna stasera, martedì 4 novembre 2025, con una nuova puntata di Belve. superguidatv.it scrive

belve anticipazioni ospiti secondaGli ospiti di stasera a “Belve”: anticipazioni interviste a Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo - 20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Belve, il programma di interviste ideato e condotto da Francesca Fagnani. Segnala iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Belve Anticipazioni Ospiti Seconda