Iva Zanicchi a ruota libera. La cantante, ospite di Belve, si lascia andare a una sentenza su Ok, il prezzo è giusto. "Come può esistere Ok, il prezzo è giusto senza di me? Ricordate: se fate OK senza di me sarà un flop tremendo ", tuona intervistata da Francesca Fagnani. Il riferimento è allo storico programma Mediaset che a gennaio 2026 dovrebbe tornare in televisione, stavolta sulla tv pubblica, con la conduzione probabilmente affidata a Flavio Insinna. Ma il nuovo vecchio programma non è l'unico argomento. Nel corso della chiacchierata non manca il riferimento alla rivalità con Mina: "Non potevi essere rivale di Mina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Belve, l'anatema di Iva Zanicchi: "Sarà un flop tremendo"