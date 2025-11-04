Belve l' anatema di Iva Zanicchi | Sarà un flop tremendo
Iva Zanicchi a ruota libera. La cantante, ospite di Belve, si lascia andare a una sentenza su Ok, il prezzo è giusto. "Come può esistere Ok, il prezzo è giusto senza di me? Ricordate: se fate OK senza di me sarà un flop tremendo ", tuona intervistata da Francesca Fagnani. Il riferimento è allo storico programma Mediaset che a gennaio 2026 dovrebbe tornare in televisione, stavolta sulla tv pubblica, con la conduzione probabilmente affidata a Flavio Insinna. Ma il nuovo vecchio programma non è l'unico argomento. Nel corso della chiacchierata non manca il riferimento alla rivalità con Mina: "Non potevi essere rivale di Mina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
