Belve gli ospiti del 4 novembre Torna Maria De Filippi
In onda questa sera su Rai Due. Nuovo appuntamento con “Belve”, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani, giunto alla sesta stagione. La seconda puntata andrà in onda martedì 4 novembre alle 21.20 su Rai 2 e sarà disponibile anche on demand su RaiPlay. Protagonisti del nuovo episodio saranno Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo. Non mancherà, inoltre, una sorpresa speciale con Maria De Filippi, per un momento televisivo tutto da scoprire. Tornano i celebri faccia a faccia della Fagnani, che si confronta senza filtri con personaggi del mondo dello spettacolo, della politica e della cronaca, in interviste dirette, taglienti e mai banali. 🔗 Leggi su 361magazine.com
