Belve e il decoro? | Irene Pivetti-Fagnani scontro in tv

"Sente di essere venuta meno al decoro della carica che aveva ricoperto?": Francesca Fagnani lo ha chiesto a Irene Pivetti a Belve, nella puntata che andrà in onda questa sera, martedì 4 novembre, su Rai 2. E l'ospite, seccata, ha risposto: "In cosa? Le circostanze erano diverse". “Ma non ha fatto un talk - ha controbattuto la conduttrice -. Si è vestita da cat woman e ha fatto foto con Costantino Vitagliano. Nulla di male, ma è legittima la domanda”. “Com’è entrata nella scuderia di Lele Mora?", le ha chiesto poi la giornalista. E l'ex deputata ha risposto: “Era un grande professionista. Poi è cominciata una discesa che lo ha portato a perdere lucidità e credibilità ”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

