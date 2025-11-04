Belve e il decoro? | Irene Pivetti-Fagnani scontro in tv

Liberoquotidiano.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sente di essere venuta meno al decoro della carica che aveva ricoperto?": Francesca Fagnani lo ha chiesto a Irene Pivetti a Belve, nella puntata che andrà in onda questa sera, martedì 4 novembre, su Rai 2. E l'ospite, seccata, ha risposto: "In cosa? Le circostanze erano diverse". “Ma non ha fatto un talk - ha controbattuto la conduttrice -. Si è vestita da cat woman e ha fatto foto con Costantino Vitagliano. Nulla di male, ma è legittima la domanda”. “Com’è entrata nella scuderia di Lele Mora?", le ha chiesto poi la giornalista. E l'ex deputata ha risposto: “Era un grande professionista. Poi è cominciata una discesa che lo ha portato a perdere lucidità e credibilità ”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

belve e il decoro irene pivetti fagnani scontro in tv

© Liberoquotidiano.it - Belve, "e il decoro?": Irene Pivetti-Fagnani, scontro in tv

Scopri altri approfondimenti

belve decoro irene pivettiBelve, scintille tra Francesca Fagnani e Irene Pivetti: "Il decoro della carica..." - Scintille tra Francesca Fagnani e Irene Pivetti, sullo sfondo le vicende giudiziarie e processuali, ma poi anche la politica fino alle discusse ... Da iltempo.it

belve decoro irene pivettiIrene Pivetti a Belve, tensione con Francesca Fagnani: "Io in carcere? Non accadrà" - Ospite insieme a Iva Zanicchi del secondo appuntamento di Belve, in onda martedì 4 ottobre su Rai2, Irene Pivetti è stata protagonista di una delle interviste più scomode della sua carriera. Riporta corrieredellosport.it

belve decoro irene pivettiIrene Pivetti a Belve: “È plausibile che io vada in carcere, ma non accadrà. Ero nella scuderia di Lele Mora” - L’ex presidente della Camera e volto tv ha risposto alle domande di Francesca Fagnani su politica, privato e altro ancora ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Belve Decoro Irene Pivetti