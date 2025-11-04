Belve e il decoro? | Irene Pivetti-Fagnani scontro in tv
"Sente di essere venuta meno al decoro della carica che aveva ricoperto?": Francesca Fagnani lo ha chiesto a Irene Pivetti a Belve, nella puntata che andrà in onda questa sera, martedì 4 novembre, su Rai 2. E l'ospite, seccata, ha risposto: "In cosa? Le circostanze erano diverse". “Ma non ha fatto un talk - ha controbattuto la conduttrice -. Si è vestita da cat woman e ha fatto foto con Costantino Vitagliano. Nulla di male, ma è legittima la domanda”. “Com’è entrata nella scuderia di Lele Mora?", le ha chiesto poi la giornalista. E l'ex deputata ha risposto: “Era un grande professionista. Poi è cominciata una discesa che lo ha portato a perdere lucidità e credibilità ”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Francesca Fagnani per la prima puntata della nuova edizione di Belve sceglie un elegante abito nero con un decoro molto particolare sul corpetto. Claudia Scutti, la stylist della conduttrice e giornalista, rivela perché hanno 'tagliato' il vestito della prima puntat - facebook.com Vai su Facebook
"#Belve" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Belve, scintille tra Francesca Fagnani e Irene Pivetti: "Il decoro della carica..." - Scintille tra Francesca Fagnani e Irene Pivetti, sullo sfondo le vicende giudiziarie e processuali, ma poi anche la politica fino alle discusse ... Da iltempo.it
Irene Pivetti a Belve, tensione con Francesca Fagnani: "Io in carcere? Non accadrà" - Ospite insieme a Iva Zanicchi del secondo appuntamento di Belve, in onda martedì 4 ottobre su Rai2, Irene Pivetti è stata protagonista di una delle interviste più scomode della sua carriera. Riporta corrieredellosport.it
Irene Pivetti a Belve: “È plausibile che io vada in carcere, ma non accadrà. Ero nella scuderia di Lele Mora” - L’ex presidente della Camera e volto tv ha risposto alle domande di Francesca Fagnani su politica, privato e altro ancora ... Lo riporta fanpage.it