Belve anticipazioni Adriano Pappalardo contro Al Bano e Giorgia Meloni
Ospite a Belve Adriano Pappalardo dove, con Francesca Fagnani, parlerà anche di Giorgia Meloni e Al Bano, del cachet che avevano preso all'Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Anticipazioni Belve Irene Pivetti si racconta senza filtri a Belve: “È plausibile che io vada in carcere, ma non accadrà”. L’ex presidente della Camera parla del trauma legato all’indagine che la riguarda e ricorda anche il passato televisivo: “Ero nella scuderia di - facebook.com Vai su Facebook
NUOVO MIO POST SU #UNSHOW #BELVE #CIAOMASCHIO #LEIENE diffondono le dichiarazioni testuali più significative di chi è intervenuto o addirittura foto e video dei momenti “cult”. Quali sono i pro e i contro di queste strategie? - X Vai su X
Gli ospiti di stasera a “Belve”: anticipazioni interviste a Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo - 20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Belve, il programma di interviste ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scrive iodonna.it
Belve 4 novembre su Rai2: Iva Zanicchi cade in studio, scintille con Irene Pivetti, spazio ad Adriano Pappalardo. Anticipazioni, orario, dove vederlo - Caduta in studio per Iva Zanicchi, botta e risposta teso tra Irene Pivetti e Francesca Fagnani, il ritorno di Adriano Pappalardo: stasera Belve su Rai2 ... Come scrive alfemminile.com
Belve, anticipazioni del 4 novembre: la caduta di Iva Zanicchi, poi scintille in studio - Le anticipazioni della puntata di stasera 4 novembre di “Belve”: dalla caduta di Iva Zanicchi alle scintille tra Irene Pivetti e Francesca Fagnani ... Segnala dilei.it