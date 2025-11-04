Belve anticipazioni Adriano Pappalardo contro Al Bano e Giorgia Meloni

Ildifforme.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ospite a Belve Adriano Pappalardo dove, con Francesca Fagnani, parlerà anche di Giorgia Meloni e Al Bano, del cachet che avevano preso all'Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

belve anticipazioni adriano pappalardo contro al bano e giorgia meloni

© Ildifforme.it - Belve, anticipazioni, Adriano Pappalardo contro Al Bano e Giorgia Meloni

Altri contenuti sullo stesso argomento

belve anticipazioni adriano pappalardoGli ospiti di stasera a “Belve”: anticipazioni interviste a Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo - 20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Belve, il programma di interviste ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scrive iodonna.it

belve anticipazioni adriano pappalardoBelve 4 novembre su Rai2: Iva Zanicchi cade in studio, scintille con Irene Pivetti, spazio ad Adriano Pappalardo. Anticipazioni, orario, dove vederlo - Caduta in studio per Iva Zanicchi, botta e risposta teso tra Irene Pivetti e Francesca Fagnani, il ritorno di Adriano Pappalardo: stasera Belve su Rai2 ... Come scrive alfemminile.com

belve anticipazioni adriano pappalardoBelve, anticipazioni del 4 novembre: la caduta di Iva Zanicchi, poi scintille in studio - Le anticipazioni della puntata di stasera 4 novembre di “Belve”: dalla caduta di Iva Zanicchi alle scintille tra Irene Pivetti e Francesca Fagnani ... Segnala dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Belve Anticipazioni Adriano Pappalardo