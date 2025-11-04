Belve 6 ospiti seconda puntata 4 novembre 2025

Belve, torna in prima serata (ore 21,20 circa) con la sesta edizione del programma ormai fisso nel prime time di Raidue. A condurre e ideare . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it © Ascoltitv.it - Belve 6, ospiti seconda puntata 4 novembre 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

Nuovo appuntamento con "Belve", il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani e giunto alla sesta stagione. Ospiti della seconda puntata, martedì 4 novembre alle 21.20 su Rai 2 e e on demand su RaiPlay: Iva Zanicchi, I - facebook.com Vai su Facebook

Belve 2025, ospiti della seconda puntata: Irene Pivetti, Iva Zanicchi, Maria De Filippi, Adriano Pappalardo - X Vai su X

Belve, oggi la seconda puntata. Gli ospiti di Fagnani e la sorpresa De Filippi - Gli ospiti di stasera sono Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo. Da reggiotv.it

Le "Belve" della seconda puntata del programma di Rai2 sono: Zanicchi, Pivetti e Pappalardo - Dopo l'ottimo esordio dello scorso martedì con le interviste a Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo, il programma di Francesca Fagnani torna con nuovi ospiti: Iva Zanicchi, Irene P ... Segnala msn.com

Belve 2025, ospiti della seconda puntata: Irene Pivetti, Iva Zanicchi, Maria De Filippi, Adriano Pappalardo - Francesca Fagnani intervisterà Irene Pivetti, Iva Zanicchi e Adriano Pappalardo ... Scrive fanpage.it