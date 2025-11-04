Belgio | voli sospesi all' aeroporto di Bruxelles dopo sospetti avvistamenti di droni

Iltempo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruxelles, 4 nov. (AdnkronosAfp) - I voli sono stati sospesi presso l'aeroporto principale della capitale belga Bruxelles, in seguito a sospetti avvistamenti di droni. Lo ha reso noto un portavoce dell'aeroporto di Bruxelles. Anche il traffico aereo è stato interrotto a scopo precauzionale presso il secondo aeroporto più grande, Charleroi, hanno affermato gli operatori locali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Belgio: voli sospesi all'aeroporto di Bruxelles dopo sospetti avvistamenti di droni

