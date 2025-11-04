Belgio | voli sospesi all' aeroporto di Bruxelles dopo sospetti avvistamenti di droni

Bruxelles, 4 nov. (AdnkronosAfp) - I voli sono stati sospesi presso l'aeroporto principale della capitale belga Bruxelles, in seguito a sospetti avvistamenti di droni. Lo ha reso noto un portavoce dell'aeroporto di Bruxelles. Anche il traffico aereo è stato interrotto a scopo precauzionale presso il secondo aeroporto più grande, Charleroi, hanno affermato gli operatori locali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Belgio: voli sospesi all'aeroporto di Bruxelles dopo sospetti avvistamenti di droni

News recenti che potrebbero piacerti

È stato annunciato uno sciopero generale in Belgio che potrebbe scatenare il caos in tutto il Paese. I due aeroporti principali hanno confermato la cancellazione di centinaia di voli. Saranno interessati anche il trasporto urbano, servizi, scuole e negozi ? http - facebook.com Vai su Facebook

Champions, Inter in volo e Napoli in caduta libera #Inter dilaga in Belgio, #Napoli crolla 6-2 contro il #PSV – notte da dimenticare per gli azzurri - X Vai su X

Belgio: voli sospesi all'aeroporto di Bruxelles dopo sospetti avvistamenti di droni - I voli sono stati sospesi presso l'aeroporto principale della capitale belga Bruxelles, in seguito a sospetti avvistamenti di droni. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Drone sull’aeroporto di Bruxelles, sospeso il traffico aereo - Anche sabato scorso droni erano stati segnalati sullo scalo di Anversa e sulla base militare di Kleine- Secondo msn.com

Avvistati droni in Belgio, chiusi aeroporti di Bruxelles e Liegi - Poco prima delle il drone è stato avvistato sopra l'area dell'aeroporto, ha dichiarato Kurt Verwilligen ... Scrive huffingtonpost.it