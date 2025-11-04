Belgio drone sullo scalo di Bruxelles | sospeso il traffico aereo

Il traffico aereo dell’aeroporto internazionale di Bruxelles è stato temporaneamente interrotto, dopo che un drone è stato individuato nello spazio aereo dello scalo. Lo stop, deciso per motivi di sicurezza, è stato disposto poco dopo le 20. Diversi voli diretti verso Zaventem sono stati dirottati, in particolare verso Liegi, dove anche lo scalo è stato poi chiuso a causa di nuovi avvistamenti di droni. Nelle stesse ore, un’ulteriore segnalazione ha riguardato la base militare di Kleine-Brogel, nel Limburgo. Secondo i media locali, alcuni residenti della vicina Peer hanno notato due droni sorvolare l’area. 🔗 Leggi su Lettera43.it

