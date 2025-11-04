Belgio avvistamenti di droni su aeroporti Bruxelles e Liegi | chiusi e poi riaperti gli scali

Avvistamenti di droni sugli aeroporti di Bruxelles e Liegi, in Belgio, hanno portato alla chiusura per circa un’ora del traffico aereo sui due scali. La chiusura dell’aeroporto di Bruxelles. All’aeroporto di Bruxelles Zaventem, il traffico aereo è stato interrotto poco prima delle 20 per motivi di sicurezza dopo l’avvistamento di un drone nel suo spazio aereo, ha confermato il controllore del traffico aereo Skeyes. Lo riporta il sito del quotidiano belga ‘Le Soir’. L’aeroporto della capitale è rimasto chiuso per circa un’ora e mezza ed è stato riaperto poco dopo le 21, riporta Rtbf. La situazione a Liegi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

