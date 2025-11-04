Belen stronca Stefano De Martino Sei più rifatto di me! | battute pesantissime

Un ritorno in grande stile per Belen Rodriguez, che nell'ultima puntata del GialappaShow su Tv8 ha mostrato tutta la sua verve ironica e la sua capacità di prendersi – e prendere gli altri – con leggerezza. L'argentina è stata protagonista di uno sketch irresistibile insieme al comico Luigi Esposito, che per l'occasione si è calato nei panni del suo celebre ex, Stefano De Martino. Il risultato? Un confronto carico di battute al vetriolo e doppi sensi, in perfetto stile Gialappa's, che ha strappato risate ma anche qualche sorpresa per la spontaneità con cui Belen ha risposto alle provocazioni. Tra finzione comica e realtà, il siparietto ha riportato in scena – con molta ironia – una delle coppie più chiacchierate della televisione italiana.

