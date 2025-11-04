Belen Rodriguez torna stasera in un programma RAI ma non è Belve

L'abbiamo vista senza filtri ospite di Francesca Fagnani a Belve, ma questa volta Belen veste i panni di una femme fatale che fa girare la testa anche al commissario Montalbano. L'appuntamento è alle 22.00 su Rai 1 Altro che confessioni in poltrona (anzi, sgabello), Belen Rodriguez torna stasera su Rai 1 ma mette da parte la vita privata per switchare in modalità attrice. L'occasione è la nuova puntata de Il commissario Montalbano (eccezionalmente alle ore 22:00): la rete ripropone infatti Il campo del vasaio, episodio dell'ottava stagione in cui la showgirl argentina interpreta Dolores, figura magnetica che entra ed esce dall'indagine lasciando scie di fascino e sospetti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Belen Rodriguez torna stasera in un programma RAI, ma non è Belve

