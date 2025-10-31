Kappa festeggia i 25 anni della Kombat 2000: la maglia della ...Una notte per Paparelli: la Curva Nord abbraccia la memoriaLautaro Inter, il consiglio di Chivu al proprio capitano: «Gli ho ...Juve Sporting Primavera Youth League 2-0 LIVE: Radu salva i ...Vlahovic Juve ancora insieme? Come può cambiare il suo costo a ...Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali, 6 ditte per i lavoriTragedia della solitudine a Torino Barriera di Milano: il cadavere di ...Cattolica celebra il 4 novembre. La sindaca Foronchi: “Forze armate ...Spettacolare carambola alla rotatoria, l'auto finisce con le ruote ...Rimini celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze ArmateI super robot costruiti con gli scarti delle Lamborghini protagonisti ...Finto malore per "scroccare" un passaggio sull'ambulanza del 118 e ...Comasco ubriaco tampona un motorino a 110 km da casa: tasso ...Blevio, chiusura notturna della Lariana per lavori al ponte sul ...Sono stati diagnosticati 2.726 tumori al colon (a Milano) grazie agli ...Scatta il servizio via Whatsapp di Trenord, "Il mio treno": a cosa ...Paolo Fox, oroscopo di oggi mercoledì 5 novembre: le previsioni segno ...Savignano celebra il 4 Novembre, commemorazione dei Caduti e posa ...Vasari Arezzo Rugby. Successo da applausi contro ScandicciAddio a Massimo Pelagatti: l'ultimo saluto in cattedraleUccelli di Aristofane: lo spettacoloI 20 anni del Mumec: l'evento celebrativo “Visioni in Movimento”Arnesi da scasso in auto e furti di imbarcazioni: scattano i fogli di ...Festa dell'unità nazionale e delle Forze Armate, le celebrazioni a ...Appalti pilotati, Dispenza: “E’ tempo di estirpare antico vizietto ...La salute del nostro cuore si può capire dagli occhi: uno studio ...Tredicesima e quattordicesima 2025, quando arriva l’assegno a ...Morto Lô Borges, aveva 73 anni: è stato la voce storica della musica ...Intasavano gli scarichi dei clienti invece di liberarli, banda dello ...Rocchi spiega perché un eventuale rosso a Bisseck sarebbe stato ...Shein, AliExpress e Wish indagate in Francia per aver diffuso ...Omicidio Veronese,confessa uomo dell'ex“Lost in Translation”: rassegna di cinema e incontri sulle differenze ...“Il teatro nascosto”: quattro sguardi sul cuore di BergamoCologno, fuori pericolo il motociclista 19enne: trasferito a Bergamo, ...Le tendenze da copiare, arrivano da sfilate e red carpetStasera in tv c'è "The Counselor - Il procuratore" di Ridley Scott, ...Como, litiga con il vicino di casa e lo accoltella alla schiena: ...Buono Scuola Regione Lombardia: via alle domande. Chi può fare ...LIVE Paolini-Gauff 3-6 2-3, WTA Finals 2025 in DIRETTA: set e break ...Rocío Muñoz Morales torna a parlare di Raoul BovaUn’ora con Nicola Gratteri: parliamo di educazione alla legalità. ...La dichiarazione dei redditi di Giorgia Meloni del 2025: guadagnati ...Veronica Pivetti racconta la storia del femminicidio di Giovanna FrinoInfortuni, Int: bene la richiesta delle Confederazioni ...WhatsApp down oggi, problemi 4 novembre. Cosa succedePadre gli lascia l’eredità a sua insaputa. E lui scrive a ‘Chi l’ha ...Sostenibilità, Ecomondo 2025: ricerca e innovazione guidano la ...Giovane col kitesurf in difficoltà, i carabinieri si tuffano in mare ...Fiorentina, ufficiale l’esonero di Stefano Pioli: Galloppa tecnico ad ...Totò Cuffaro indagato per appalti truccati, la Procura chiede gli ...Il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento?Regionali, Mastella: “Campania? Voto Fico”Tenta di introdurre droga in carcere durante i colloqui: arrestataFiorentina, parla l’ex Di Livio: «Serve una scossa per tutto ...Torre dei Conti, la procura acquisisce gli atti della gara e ordina ...L’ira di Tajani sulla Russia dopo l’attacco di Zakharova: «Così ...L’Ue prepara l’allargamento, Montenegro e Albania (quasi) pronti ...Crollo Torre Conti, Gualtieri depone mazzo di fiori a Largo Corrado ...Ranucci in Commissione Antimafia a domanda di Scarpinato su Fazzolari ...Sensori e gemelli digitali, così le tecnologie all’avanguardia ...Stupendo Neo, il robot umanoide di 1X TechnologiesContinua l’emergenza, due azzurri a rischia anche per BolognaNuova contestazione a Fiano (e Bernini) a Ca’ Foscari: “Negano il ...Calano i redditi di Giorgia Meloni: per il 2024 ha dichiarato 180mila ...Trump: "Un ebreo che vota per Mamdani a New York è stupido"Consigliere Pd si avventa sul giornalista: "Sputi e insulti", va ...Elisabetta Canalis e il divorzio: “È stato un lutto. L’amore oggi? ...Rende. Unical: il Rettore Gianluigi Greco incontra il Presidente ...Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Ciro Solimeno tronista, ...“Non le frega niente”: zio di Laura Pausini morto, l’ira della cuginaToscana sempre più terra d’immigrazione: +16mila stranieri in un annoMediterranea, al via al processo per gli attacchi a don Mattia FerrariTreviso, bocciato dopo morte del padre, Tar gli dà ragione: “La ...Belve, seconda puntata stasera su Rai 2: Iva Zanicchi cade, Irene ...Lo scandalo di Alberto Genovese, dalle start-up al baratro: Terrazza ...Grande Fratello, Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati: ...Ocean's Eleven: Benicio del Toro affiancherà Margot Robbie e Bradley ...Historic Rally Fafe: 16 equipaggi per l’ultimo atto dell’EuropeoInfortuni sul lavoro: i dati INAIL 2025 tra cali, aumenti e nuove ...Roma, primo allenamento a Trigoria verso i RangersCalciomercato Lazio, ci sono importanti novità su InsigneGianni e Tina asfaltano Martina De Ioannon a UeD: scontro con Maria ...Offerte Amazon a tempo limitato: sconti folli fino al 67%!L'assist che non c'è, l'agente truffaldino e il mistero della C: ...Comuzzo Pio Esposito, svelato l’audio Var sul contatto in area in ...Juve Sporting Primavera Youth League 2-0 LIVE: inizia la ripresaUltimissime Juve LIVE: i convocati per lo Sporting, si ribalta lo ...Sinner torna a Candiolo per sostenere la Fondazione Piemontese per la ...La Consulta boccia il decreto Salvini: «No ai vincoli ai Ncc»Richiamo formale della Farnesina all’ambasciata russaUna giornata di racconti e leggende al cimitero napoleonico di San ...Un "Concerto spettrale" al buio a ChioggiaPatti Territoriali, al via i corsi per direttori d’albergo e ...Processo Falesia a Camerota, il Codacons ammesso come parte civile“Lungo i muri”: la mostra di Pio Petuzzini nella sede del FAI SalernoChe Comico al via: si parte sabato 8 e domenica 9 al Teatro Ridotto ...Presunte vessazioni ad Ostetricia, Polichetti (Udc): "Studentesse ...Alberto Firenze guiderà l'Asp, arriva l'ok in commissione all'Ars: si ...Trail di San Martino sui sentieri del parco colli EuganeiIl patrimonio culturale della Campania protagonista a Londra in ...Dà in escandescenze in strada armato di un taglierinoFavole di Luce: a Gaeta la decima edizione delle luminarie di NataleTariffe Amt: protesta dell'opposizione, "I genovesi ringraziano"Sciopero bus in arrivo: modalità, orari e motivazioniEmergenza sicurezza, il Prefetto rassicura i cittadini: "Stiamo ...Centrale a biometano, il Comune fa appello al Consiglio di Stato ...Già condannato per calunnia e falsa testimonianza: rintracciato e ...Blitz dei carabinieri in Gad, giovane scappa con la droga: scatta ...‘Utopia Diagrams’, la fotografia visionaria di Charlie Davoli arriva ..."Cambiata una componente usurata": la Torre dell'Orologio torna a ...Autunno fa rima con castagnate: in programma tre eventi con i ...Nos presenta le “Truffle nights”: nove serate tra tartufo bianco ...Lo spettacolo 'C’era una volta l’Africa' per la stagione Famiglie a ...Giulia e Chiara al Gran Shopping Molfetta incontrano i fanAcquasumarte live - "Ritorniamo presto" presentazione dal vivoAl via i primi cantieri del Brt a Japigia: divieti in via Caldarola e ...Sicurezza dei pazienti nelle terapie intensive: anche la Lum nella ...Sicurezza dei ponti a Bari, in arrivo l’accordo triennale da 500mila ...Uomini e Donne, Martina e Ciro: perchè è finita? Tutta la verità | ...Regionali Campania, non solo Giorgia: anche Arianna Meloni a Napoli ...Il bar segreto di Napoli si trova sotto una salumeriaRussia, Zelensky piange i Tomahawk ma ottiene da UK nuovi missili da ...Perugia-Ternana UFFICIALE, data ed orario del derby. Il cammino ...Milan, addio ad Attilio Maldera: l’ex difensore si è spento all’età ...Trenord lancia Il mio treno: come funziona il nuovo servizio WhatsAppVincenzo Lanni, la stanza 106 e i 5 giorni in hotel: “Era tranquillo, ...Fuga dal petrolio russo. La Cina taglia i ponti con Rosneft e LukoilNuovo Bonus mamme 2025, come presentare la domanda entro il 9 ...MotoGp Portogallo: orari e programma tv. Dirette anche su Tv8MotoGp, Dall’Igna: “Marquez compagno scomodo, ma è meglio averlo ...Ex Ilva di Taranto, il Consiglio di Stato consente la prosecuzione ...Hamas: trovato il corpo di un ostaggio dentro la Linea Gialla di Gaza ...Grande Fratello, l’addio a King Rana e il patto della banana: le ...Chris Martin e Sophie Turner innamorati a Londra: la nuova coppia che ...Leonardo, Airbus e Thales uniscono le forze: nasce il colosso europeo ...Bonus single, le agevolazioni per chi vive da solo su affitti, ...WhatsApp in down, non funziona la versione web: cosa succede e cosa ...Juventus, Spalletti “Yildiz è come Kvara”Calciomercato Inter, Bargiggia: “Possibile scenario a centrocampo”Detenzione ai fini di spaccio: i Carabinieri arrestano 41enneSarno celebra il 4 Novembre: cerimonia per l’Unità Nazionale e le ...Cassano su Allegri: «Milan secondo facendo zero. Non mi sta piacendo ...Golden Boy, ecco le altre premiazioni tra presidenti, dirigenti e ...Anthropic studia l’introspezione delle macchine: Claude si osserva, e ...Operai al nero al Camp Nou: “lavorano 12 ore al giorno sette giorni ...Chivu: «Quando si cade, bisogna rialzarsi e reagire. Lautaro? Deve ...Mappa della memoria, ok all’unanimità alla Camera per la legge che ...I “Genitori in Palla” volano a Londra. Una bellastoria di sport, ...Tumore al colon-retto, i sintomi da non sottovalutare: parla ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Shein, AliExpress e Wish indagate in Francia per aver diffuso contenuti pedopornografici

Shein, AliExpress e Wish indagate in Francia per aver diffuso contenuti pedopornografici

Parigi parla di “articoli orribili e illegali”. Le piattaforme hanno rimosso i prodotti incriminati ... ► wired.it

Regionali Campania, non solo Giorgia: anche Arianna Meloni a Napoli per Cirielli

Regionali Campania, non solo Giorgia: anche Arianna Meloni a Napoli per Cirielli

Cirielli punta a recuperare il più possibile su Napoli: nuove pubblicità elettorali e comizi con la... ► fanpage.it

Grande Fratello, Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati: “Scegliamo la verità, non l’abitudine"

Grande Fratello, Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati: “Scegliamo la verità, non l’abitudine"

Dopo undici anni insieme, l'ex coppia del GF 13 ufficializza la separazione. Una decisione condivisa... ► movieplayer.it

WhatsApp down oggi, problemi 4 novembre. Cosa succede

WhatsApp down oggi, problemi 4 novembre. Cosa succede

(Adnkronos) – WhatsApp down oggi in Italia, con problemi nell'invio e nella ricezione di messaggi an... ► periodicodaily.com

Milan, addio ad Attilio Maldera: l’ex difensore si è spento all’età di 76 anni. Il cordoglio del club

Milan, addio ad Attilio Maldera: l’ex difensore si è spento all’età di 76 anni. Il cordoglio del club

Milan, addio ad Attilio Maldera: l'ex difensore rossonero, fratello di Luigi e Aldom è scomparso all... ► pianetamilan.it

Anthropic studia l’introspezione delle macchine: Claude si osserva, e qualcosa capisce

Anthropic studia l’introspezione delle macchine: Claude si osserva, e qualcosa capisce

Molte persone non lo sanno: quando sentono parlare di uno sull’AI danno per scontato siano programm... ► ilgiornale.it

Blitz dei carabinieri in Gad, giovane scappa con la droga: scatta l

Blitz dei carabinieri in Gad, giovane scappa con la droga: scatta l'inseguimento

Continua la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri di Ferrara. Nella... ► ferraratoday.it

"Cambiata una componente usurata": la Torre dell

"Cambiata una componente usurata": la Torre dell'Orologio torna a segnare l'ora esatta

Sono tornate a segnare l'ora esatta le lancette sul quadrante posto in cima alla Torre dell'Orolog... ► ferraratoday.it

Tariffe Amt: protesta dell

Tariffe Amt: protesta dell'opposizione, "I genovesi ringraziano"

Come annunciato non sono mancate le polemiche in consiglio comunale sulle nuove tariffe Amt che pr... ► genovatoday.it

“Lost in Translation”: rassegna di cinema e incontri sulle differenze che si intrecciano

“Lost in Translation”: rassegna di cinema e incontri sulle differenze che si intrecciano

Dal 6 all’8 novembre Bergamo ospita la nuova edizione di Lost in Translation, la rassegna culturale... ► bergamonews.it

Le tendenze da copiare, arrivano da sfilate e red carpet

Le tendenze da copiare, arrivano da sfilate e red carpet

Il vero problema dei capelli grigi sfumati? La brillantezza e le sfumature indesiderate di colore. ... ► amica.it

Como, litiga con il vicino di casa e lo accoltella alla schiena: arrestato

Como, litiga con il vicino di casa e lo accoltella alla schiena: arrestato

Como, 4 novembre 2025 – Ha accoltellato alla schiena il vicino di casa, dopo una discussione scatur... ► ilgiorno.it

Trump: "Un ebreo che vota per Mamdani a New York è stupido"

Trump: "Un ebreo che vota per Mamdani a New York è stupido"

"E' stupido, da ebrei, votare per Mamdani. Lo scrive Donal Trump su Truth. "Ogni ebreo che vota per ... ► iltempo.it

Gianni e Tina asfaltano Martina De Ioannon a UeD: scontro con Maria De Filippi

Gianni e Tina asfaltano Martina De Ioannon a UeD: scontro con Maria De Filippi

Oggi a Uomini e Donne è andata in onda una puntata scoppiettante. Dopo aver pubblicizzato l’evento... ► tutto.tv

Sicurezza dei pazienti nelle terapie intensive: anche la Lum nella rete di ricerca europea

Sicurezza dei pazienti nelle terapie intensive: anche la Lum nella rete di ricerca europea

La Libera Università Mediterranea Giuseppe Degennaro, con il prof. Alessandro Galazzi, è entrata a... ► baritoday.it

MotoGp Portogallo: orari e programma tv. Dirette anche su Tv8

MotoGp Portogallo: orari e programma tv. Dirette anche su Tv8

Roma, 4 novembre 2025 – Con i titoli mondiali tutti già decisi, sia a livello individuale che di sq... ► sport.quotidiano.net

Un’ora con Nicola Gratteri: parliamo di educazione alla legalità. Webinar gratuito per docenti

Un’ora con Nicola Gratteri: parliamo di educazione alla legalità. Webinar gratuito per docenti

Giovedì 6 novembre, ore 17.00 – Incontro online Un evento esclusivo di Orizzonte Scuola, che ospita... ► orizzontescuola.it

Ranucci in Commissione Antimafia a domanda di Scarpinato su Fazzolari chiede di secretare audizione – Il video

Ranucci in Commissione Antimafia a domanda di Scarpinato su Fazzolari chiede di secretare audizione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 Si è svolta questa mattina in Commissione antimafia alla Ca... ► open.online

Lo scandalo di Alberto Genovese, dalle start up al baratro: Terrazza Sentimento arriva su Netflix

Lo scandalo di Alberto Genovese, dalle start up al baratro: Terrazza Sentimento arriva su Netflix

I fatti che hanno coinvolto Alberto Genovese, portandolo ad un'accusa, prima, e ad una condanna, poi... ► movieplayer.it

Intasavano gli scarichi dei clienti invece di liberarli, banda dello spurgo condannata a 23 anni

Intasavano gli scarichi dei clienti invece di liberarli, banda dello spurgo condannata a 23 anni

Otto condanne per la cosiddetta 'banda dello spurgo', che intasava gli scarichi dei clienti anziché... ► fanpage.it

L

L'assist che non c'è, l'agente truffaldino e il mistero della C: Yinka, morte di un gigante gentile

Dare è stato uno dei personaggi più celebri della Nba a metà anni 90, perché servì il primo assist d... ► gazzetta.it

Scatta il servizio via Whatsapp di Trenord, "Il mio treno": a cosa serve

Scatta il servizio via Whatsapp di Trenord, "Il mio treno": a cosa serve

Con un messaggio su Whatsapp, è così che Trenord informerà in maniera più diretta e tempestiva i s... ► milanotoday.it

Torre dei Conti, la procura acquisisce gli atti della gara e ordina verifiche sul crollo. Lutto cittadino domani a Roma

Torre dei Conti, la procura acquisisce gli atti della gara e ordina verifiche sul crollo. Lutto cittadino domani a Roma

Nel fascicolo di indagine sui crolli parziali della Torre dei Conti, nella zona dei Fori Imperiali... ► open.online

MotoGp, Dall’Igna: “Marquez compagno scomodo, ma è meglio averlo amico”

MotoGp, Dall’Igna: “Marquez compagno scomodo, ma è meglio averlo amico”

Bologna, 4 novembre 2025 – Un Marc Marquez è sempre meglio averlo amico che nemico. Parola di Gigi ... ► sport.quotidiano.net

Fiorentina, ufficiale l’esonero di Stefano Pioli: Galloppa tecnico ad interim

Fiorentina, ufficiale l’esonero di Stefano Pioli: Galloppa tecnico ad interim

Il club viola chiude il “Pioli bis” dopo dieci giornate: in pole per la panchina c’è Roberto D’Aver... ► sportface.it

Rende. Unical: il Rettore Gianluigi Greco incontra il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto

Rende. Unical: il Rettore Gianluigi Greco incontra il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto

Il neo rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, ha ricevuto questa mattina, 4 novem... ► laprimapagina.it

Belve, seconda puntata stasera su Rai 2: Iva Zanicchi cade, Irene Pivetti si arrabbia, Pappalardo primo uomo

Belve, seconda puntata stasera su Rai 2: Iva Zanicchi cade, Irene Pivetti si arrabbia, Pappalardo primo uomo

Nella puntata di Belve in onda martedì 4 novembre su Rai 2, Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pa... ► movieplayer.it

Il bar segreto di Napoli si trova sotto una salumeria

Il bar segreto di Napoli si trova sotto una salumeria

Si chiama Astronomia, si entra da una salumeria e si scende tra luci soffuse, miti greci e drink isp... ► gamberorosso.it

I 20 anni del Mumec: l

I 20 anni del Mumec: l'evento celebrativo “Visioni in Movimento”

Il Mumec – Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo celebra nel 2025 un traguardo straordinario:... ► arezzonotizie.it

Blevio, chiusura notturna della Lariana per lavori al ponte sul torrente Girola: date e percorsi alternativi

Blevio, chiusura notturna della Lariana per lavori al ponte sul torrente Girola: date e percorsi alternativi

Proseguono i lavori della Provincia di Como per il ripristino della viabilità a Blevio, dopo gli e... ► quicomo.it

Elisabetta Canalis e il divorzio: “È stato un lutto. L’amore oggi? Sono serena!”

Elisabetta Canalis e il divorzio: “È stato un lutto. L’amore oggi? Sono serena!”

Elisabetta Canalis non smette mai di sorprendere. L’ex velina, che oggi vive negli Stati Uniti, si ... ► dilei.it

Arnesi da scasso in auto e furti di imbarcazioni: scattano i fogli di via per due uomini

Arnesi da scasso in auto e furti di imbarcazioni: scattano i fogli di via per due uomini

SENIGALLIA- Il Questore della provincia di Ancona ha emesso due fogli di via obbligatori, rispetti... ► anconatoday.it

L’ira di Tajani sulla Russia dopo l’attacco di Zakharova: «Così rafforza il sostegno a Kiev». Calenda: «Restauriamo la Torre coi loro soldi»

L’ira di Tajani sulla Russia dopo l’attacco di Zakharova: «Così rafforza il sostegno a Kiev». Calenda: «Restauriamo la Torre coi loro soldi»

Un richiamo formale, la ferma condanna dello sciacallaggio verbale, la conferma del sostegno all’U... ► open.online

Calciomercato Inter, Bargiggia: “Possibile scenario a centrocampo”

Calciomercato Inter, Bargiggia: “Possibile scenario a centrocampo”

Calciomercato Inter, è il tweet del giornalista sportivo Paolo Bargiggia a far parlare in seguito a... ► ilprimatonazionale.i

Juventus, Spalletti “Yildiz è come Kvara”

Juventus, Spalletti “Yildiz è come Kvara”

Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro lo Sporting Lisbona h... ► ilprimatonazionale.i

‘Utopia Diagrams’, la fotografia visionaria di Charlie Davoli arriva a Ferrara

‘Utopia Diagrams’, la fotografia visionaria di Charlie Davoli arriva a Ferrara

Opere distopiche e poesia sui muri dell’Art gallery dell’albergo Annunziata di piazza della Repubb... ► ferraratoday.it

Uccelli di Aristofane: lo spettacolo

Uccelli di Aristofane: lo spettacolo

Uccelli di Aristofane è una commedia che narra la storia di due ateniesi insoddisfatti, Pisetero e... ► arezzonotizie.it

Uomini e Donne, l

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Ciro Solimeno tronista, nessuna sorpresa in questo confronto

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 4 novembre 2025 su Canale 5, nuovo confronto t... ► comingsoon.it

Totò Cuffaro indagato per appalti truccati, la Procura chiede gli arresti domiciliari

Totò Cuffaro indagato per appalti truccati, la Procura chiede gli arresti domiciliari

Appalti truccati: questa l’ipotesi di reato che ha portato la Procura di Palermo a chiedere l’arr... ► quifinanza.it

Rocío Muñoz Morales torna a parlare di Raoul Bova

Rocío Muñoz Morales torna a parlare di Raoul Bova

Rocío Muñoz Morales torna a parlare di Raoul Bova. Ecco le dichiarazioni dell’attrice Dopo settiman... ► 361magazine.com

Rimini celebra la Giornata dell

Rimini celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Si è celebrata nella mattinata di martedì la “Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate”,... ► riminitoday.it

Treviso, bocciato dopo morte del padre, Tar gli dà ragione: “La scuola deve tener conto del lutto”

Treviso, bocciato dopo morte del padre, Tar gli dà ragione: “La scuola deve tener conto del lutto”

Il tribunale ordina all’istituto di fornire allo studente i laboratori necessari per la preparazion... ► repubblica.it

Fuga dal petrolio russo. La Cina taglia i ponti con Rosneft e Lukoil

Fuga dal petrolio russo. La Cina taglia i ponti con Rosneft e Lukoil

Il tubo si sta staccando. Nel progressivo avvitamento delle crisi economica della Russia, ora ci si... ► formiche.net

“Lungo i muri”: la mostra di Pio Petuzzini nella sede del FAI Salerno

“Lungo i muri”: la mostra di Pio Petuzzini nella sede del FAI Salerno

Nell’ambito della programmazione culturale dei mesi di novembre e dicembre 2025 la Delegazione FAI... ► salernotoday.it

Offerte Amazon a tempo limitato: sconti folli fino al 67%!

Offerte Amazon a tempo limitato: sconti folli fino al 67%!

Le offerte Amazon a tempo limitato sono tornate più forti che mai! Per pochi giorni, il colosso del... ► pantareinews.com

Golden Boy, ecco le altre premiazioni tra presidenti, dirigenti e giocatori (Women comprese). La lista

Golden Boy, ecco le altre premiazioni tra presidenti, dirigenti e giocatori (Women comprese). La lista

Board of Legends Awards, le assegnazioni degli altri premi aspettando quello che sarà il Golden Boy... ► calcionews24.com

Consigliere Pd si avventa sul giornalista: "Sputi e insulti", va tutto in onda | VIDEO

Consigliere Pd si avventa sul giornalista: "Sputi e insulti", va tutto in onda | VIDEO

Bufera in SIcilia. Il giornalista Pino Maniaci ha denunciato l'aggressione da parte del consigliere... ► iltempo.it

Bonus single, le agevolazioni per chi vive da solo su affitti, bollette e non solo. Ecco come ottenerle

Bonus single, le agevolazioni per chi vive da solo su affitti, bollette e non solo. Ecco come ottenerle

Entro il 2050, un quarto dei nuclei familiari italiani sarà costituito da una sola persona. Secondo... ► panorama.it

Operai al nero al Camp Nou: “lavorano 12 ore al giorno sette giorni la settimana da oltre un anno”. Barcellona in imbarazzo

Operai al nero al Camp Nou: “lavorano 12 ore al giorno sette giorni la settimana da oltre un anno”. Barcellona in imbarazzo

Decine di lavoratori impegnati nei cantieri del Camp Nou a Barcellona  hanno protestato oggi contro... ► ilnapolista.it

Sarno celebra il 4 Novembre: cerimonia per l’Unità Nazionale e le Forze Armate

Sarno celebra il 4 Novembre: cerimonia per l’Unità Nazionale e le Forze Armate

Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, in Piazza IV Novembre a Sarno, si è tenuta la cerimonia ... ► anteprima24.it

Una notte per Paparelli: la Curva Nord abbraccia la memoria

Una notte per Paparelli: la Curva Nord abbraccia la memoria

Allo Stadio Olimpico, la Curva Nord della Lazio ha rinnovato il saluto a Vincenzo Paparelli, a poch... ► sbircialanotizia.it

Calano i redditi di Giorgia Meloni: per il 2024 ha dichiarato 180mila euro. E goduto di 6.200 euro di detrazioni

Calano i redditi di Giorgia Meloni: per il 2024 ha dichiarato 180mila euro. E goduto di 6.200 euro di detrazioni

Esaurito il boom legato ai diritti d’autore, i guadagni della presidente del Consiglio Giorgia Melo... ► ilfattoquotidiano.it

Grande Fratello, l’addio a King Rana e il patto della banana: le nostre pagelle

Grande Fratello, l’addio a King Rana e il patto della banana: le nostre pagelle

Una puntata immersa in un clima di ostilità quella del Grande Fratello condotto da Simona Ventura, ... ► panorama.it

Presunte vessazioni ad Ostetricia, Polichetti (Udc): "Studentesse confermano, serve chiarezza"

Presunte vessazioni ad Ostetricia, Polichetti (Udc): "Studentesse confermano, serve chiarezza"

Dalla diffusione delle prime notizie sull’inchiesta riguardante presunti abusi, minacce e favoriti... ► salernotoday.it

Sensori e gemelli digitali, così le tecnologie all’avanguardia monitorano le grandi opere

Sensori e gemelli digitali, così le tecnologie all’avanguardia monitorano le grandi opere

Nel contesto attuale del monitoraggio delle infrastrutture critiche per lo sviluppo e l’economia u... ► it.insideover.com

Crollo Torre Conti, Gualtieri depone mazzo di fiori a Largo Corrado Ricci per operaio scomparso – Il video

Crollo Torre Conti, Gualtieri depone mazzo di fiori a Largo Corrado Ricci per operaio scomparso – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 Un mazzo di fiori con la fascia rossa e arancio che richiam... ► open.online

Sicurezza dei ponti a Bari, in arrivo l’accordo triennale da 500mila euro: si parte dal ponte Garibaldi

Sicurezza dei ponti a Bari, in arrivo l’accordo triennale da 500mila euro: si parte dal ponte Garibaldi

Il Comune di Bari avvia un nuovo piano per la sicurezza delle infrastrutture viarie. La Ripartizio... ► baritoday.it

Detenzione ai fini di spaccio: i Carabinieri arrestano 41enne

Detenzione ai fini di spaccio: i Carabinieri arrestano 41enne

Tempo di lettura: 2 minutiContinua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al co... ► anteprima24.it

Comasco ubriaco tampona un motorino a 110 km da casa: tasso alcolemico triplo, denunciato

Comasco ubriaco tampona un motorino a 110 km da casa: tasso alcolemico triplo, denunciato

Un uomo di 68 anni, residente in provincia di Como, è stato denunciato dai carabinieri della stazi... ► quicomo.it

Omicidio Veronese,confessa uomo dell

Omicidio Veronese,confessa uomo dell'ex

16.15 Svolta nell'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore 39enne ucciso a coltellate la notte de... ► televideo.rai.it

Veronica Pivetti racconta la storia del femminicidio di Giovanna Frino

Veronica Pivetti racconta la storia del femminicidio di Giovanna Frino

Stasera alle 21.20 su Rai 3 inizia la nuova stagione di Amore criminale 2025, il programma true cri... ► iodonna.it

Una giornata di racconti e leggende al cimitero napoleonico di San Lorenzo a Caorle

Una giornata di racconti e leggende al cimitero napoleonico di San Lorenzo a Caorle

Non solo bellezza, ma anche brivido e storia. È questo Veneto: Spettacoli di Mistero, il festival ... ► veneziatoday.it