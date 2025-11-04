La Rai non molla: Rai 1 ha deciso di proseguire con la messa in onda delle repliche delle repliche degli episodi di Il Commissario Montalbano ritornando all’ottava stagione. Quando ci aspettavamo di vedere l’ultima avventura Il metodo Catalanotti. Invece, con un colpo di teatro che forse sarebbe piaciuto ad Andrea Camilleri, stasera in tv vediamo Il campo del vasaio. Film tratto dai romanzi Il campo del vasaio e Il ladro di merendine, trasmesso per la prima volta nel 2011. Se allora erano stati quasi 10 milioni a seguire le avventure di Salvo e dei suoi uomini, queste repliche stanno ancora affascinando più di due milioni di italiani per sera. 🔗 Leggi su Amica.it

Belen Rodriguez è la guest star dell'episodio di Montalbano stasera in tv, "Il campo del vasaio". Dove è una pericolosa femme fatale