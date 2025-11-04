Belen Rodriguez e il finto Stefano De Martino fanno impazzire il pubblico su Tv8

La puntata del GiallapaShow andata in onda lunedì 3 novembre su Tv8 ha regalato momenti che difficilmente verranno dimenticati. A catalizzare l’attenzione è stata Belen Rodriguez, che con la sua solita ironia si è prestata a un siparietto spassoso, prendendosi in giro e regalando al pubblico una dose di leggerezza e divertimento. Il momento clou? Il suo faccia a faccia con Luigi Esposito, nei panni del suo ex marito Stefano De Martino, imitazione che ormai è diventata un cavallo di battaglia del comico napoletano. Una trovata irresistibile della Gialappa’s Band. Durante lo show, il Mago Forest ha presentato a Belen un’idea “geniale” per un nuovo format da proporre a quella che lui ha definito “una rete disastrata”, ovvero Tv8: “Tra ex moglie ed ex marito”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Belen Rodriguez e il finto Stefano De Martino fanno impazzire il pubblico su Tv8

