Belen Rodriguez al GialappaShow non risparmia frecciatine a De Martino ma c’è lo zampino di Gigi e Ross

Il GialappaShow su Tv8 diventa un'arena in cui Belen Rodriguez gioca con la parodia di Stefano De Martino tra allusioni a "ritocchini", battute al vetriolo e un finale a sorpresa che tira in ballo Gerry Scotti. Non serve rimestare nel passato quando si può riderci su. Nella puntata del GialappaShow di ieri sera, 3 novembre su Tv8, Belen Rodriguez ha trasformato un incontro-scontro con il 'finto' Stefano De Martino (l'imitazione di Gigi del duo Gigi e Ross) in un piccolo manuale di autoironia. Tempi comici serrati, rimandi alla loro storia d'amore che per anni è stata al centro delle cronache e botta e risposta che sembrano scritti appositamente per i reel del giorno dopo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Belen Rodriguez al GialappaShow non risparmia frecciatine a De Martino, ma c’è lo zampino di Gigi e Ross

