Beckham nominato cavaliere da re Carlo L’ex giocatore commosso | Ci vorrà …

L'ex calciatore inglese ha ricevuto il titolo di cavaliere da re Carlo in una cerimonia al castello di Windsor. 🔗 Leggi su Golssip.it

beckham nominato cavaliere reBeckham nominato Cavaliere da Re Carlo d'Inghilterra - David Beckham, 50 anni, ex calciatore del Manchester United e della nazionale inglese, è stato insignito del titolo di Cavaliere da Re Carlo III. Da it.blastingnews.com

beckham nominato cavaliere reDavid Beckham in ginocchio davanti a Re Carlo: l’ex capitano dell’Inghilterra nominato cavaliere – Video - L'ex capitano dell'Inghilterra è stato nominato cavaliere da Re Carlo durante una cerimonia al Castello di Windsor ... Riporta ilfattoquotidiano.it

beckham nominato cavaliere reDavid Beckham nominato cavaliere da Re Carlo: le foto dell’emozionante cerimonia a Windsor, ma l’assenza di un figlio riaccende i gossip - A Windsor Castle, il re Carlo III in persona lo ha nominato cavaliere per i suoi servizi allo sport e alla ... Segnala gossip.it

