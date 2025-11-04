Beckham nominato cavaliere da re Carlo L’ex giocatore commosso | Ci vorrà …
L'ex calciatore inglese ha ricevuto il titolo di cavaliere da re Carlo in una cerimonia al castello di Windsor. 🔗 Leggi su Golssip.it
Scopri altri approfondimenti
David Beckham è stato nominato cavaliere dell’Impero Britannico da Re Carlo III, un riconoscimento che lo rende ufficialmente Sir David Beckham. L’ex stella dell’Inghilterra e del Manchester United ha ricevuto l’onorificenza per i servizi resi allo sport e alla be - facebook.com Vai su Facebook
David Beckham è stato nominato Cavaliere da Re Carlo: la cerimonia a Windsor. FOTO #SkySport - X Vai su X
Beckham nominato Cavaliere da Re Carlo d'Inghilterra - David Beckham, 50 anni, ex calciatore del Manchester United e della nazionale inglese, è stato insignito del titolo di Cavaliere da Re Carlo III. Da it.blastingnews.com
David Beckham in ginocchio davanti a Re Carlo: l’ex capitano dell’Inghilterra nominato cavaliere – Video - L'ex capitano dell'Inghilterra è stato nominato cavaliere da Re Carlo durante una cerimonia al Castello di Windsor ... Riporta ilfattoquotidiano.it
David Beckham nominato cavaliere da Re Carlo: le foto dell’emozionante cerimonia a Windsor, ma l’assenza di un figlio riaccende i gossip - A Windsor Castle, il re Carlo III in persona lo ha nominato cavaliere per i suoi servizi allo sport e alla ... Segnala gossip.it