Beckham è ‘Sir’ re Carlo lo nomina Cavaliere per i servigi resi allo sport e alla beneficenza

(Adnkronos) – David Beckham è ufficialmente un Cavaliere. Oggi, martedì 4 novembre, re Carlo l'ha nominato 'sir' durante una cerimonia di investitura al Castello di Windsor per i "servigi resi allo sport e alla beneficenza". "Sono stato ovviamente molto fortunato nella mia carriera ad aver vinto quello che ho vinto e fatto quello che ho

