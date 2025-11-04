Beccati in auto con cocaina e 400 euro in contanti | tre arresti

Un uomo e due donne, residenti nel napoletano, sono state arrestate dai carabinieri di Vallo della Lucania per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, i militari dell'Arma hanno sottoposto a controllo, a Ceraso, un'automobile su cui viaggiavano i tre rinvenendo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Lanciano, conducenti non in regola beccati durante i controlli della Polizia. Un 54enne di Frisa fermato con la patente scaduta da oltre 22 anni #ilcentro #giovani #auto - facebook.com Vai su Facebook

Ceraso, tre arresti per droga: sequestrati 500 grammi di cocaina e 400 euro in contanti - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno tratto in arresto tre persone — un uomo e due donne, tutte residenti nel ... Riporta msn.com

In auto con 150 dosi di cocaina, arresto e obbligo di firma per 27enne ad Angri - Beccato in possesso di circa 150 dosi di cocaina, pari a circa 20 grammi complessivi, nascosti in parte a bordo della propria auto e la restante nelle tasche dei pantaloni. Lo riporta ilmattino.it

In doppio fondo auto parte della cocaina sequestrata in Umbria - Sono stati scoperti in due doppi fondi artigianali sotto i sedili posteriori dell'auto sulla quale viaggiava l'arrestato, accessibili solo tramite un sofisticato sistema di apertura meccanica 12 dei ... Scrive ansa.it