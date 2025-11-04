Beccari premiata da Mundo Deportivo | importantissimo riconoscimento ricevuto dall’attaccante della Juventus Women a Barcellona! I dettagli

Juventusnews24.com | 4 nov 2025

Beccari premiata a Barcellona: l’attaccante classe 2004 riceve un riconoscimento al Gala di Mundo Deportivo: «Felice di essere qui con queste campionesse». Un altro riconoscimento prestigioso per una delle stelle nascenti della Juventus Women e del calcio italiano. L’attaccante classe 2004,  Chiara Beccari, è stata una delle protagoniste assolute del  V Gala Femenina de Futbol Europeo  tenutosi oggi, martedì 4 novembre, a Barcellona e organizzato dal noto quotidiano spagnolo  Mundo Deportivo. La giovane giocatrice bianconera ha ricevuto un premio importante, che ne certifica la crescita esponenziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Beccari premiata da Mundo Deportivo: importantissimo riconoscimento ricevuto dall'attaccante della Juventus Women a Barcellona! I dettagli

