Beauty history | 50 anni di Vagheggi Phytocosmetici pioniera della filosofia green

Famosa per le specialità cosmetiche a base di estratti vegetali dalle prestazioni scientificamente validate, Vagheggi Phytocosmetici è un'azienda Made in Italy, tra le prime ad adottare un approccio olistico che considera l'impatto ambientale dei prodotti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Beauty history: 50 anni di Vagheggi Phytocosmetici, pioniera della filosofia green

Approfondisci con queste news

Beauty history: il trucco lussuoso e accessibile di essence e Catrice by Cosnova Beauty piace sempre di più - Sempre più apprezzati, ogni anno i due brand che promuovono la bellezza democratica vendono circa 400 milioni di ... Si legge su vanityfair.it

Beauty history: Pantene, 80 anni di evoluzione della bellezza dei capelli - Pantene, il brand che è diventato sinonimo di capelli corposi e lucenti, capelli Pantene appunto, è nato in Svizzera 80 anni fa da una intuizione che ha di fatto anticipato il concetto di ... Riporta vanityfair.it

I segreti per applicare il blush se sei una over 50 - Applicare il blush nel modo giusto significa restituire freschezza al volto e bilanciare i cambiamenti della pelle: ecco come fare ... Lo riporta donnamoderna.com