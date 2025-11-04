Beauty history | 50 anni di Vagheggi Phytocosmetici pioniera della filosofia green

Vanityfair.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Famosa per le specialità cosmetiche a base di estratti vegetali dalle prestazioni scientificamente validate, Vagheggi Phytocosmetici è un'azienda Made in Italy, tra le prime ad adottare un approccio olistico che considera l'impatto ambientale dei prodotti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

beauty history 50 anni di vagheggi phytocosmetici pioniera della filosofia green

© Vanityfair.it - Beauty history: 50 anni di Vagheggi Phytocosmetici, pioniera della filosofia green

