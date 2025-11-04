Nuovi colpi di scena in Beautiful: Luna sconvolge gli equilibri, Poppy è glaciale, e Sheila trama nell’ombra. Taylor è davvero in pericolo? Scopri cosa succede. Il ritorno di Luna scuote Los Angeles come un fulmine a ciel sereno. Ma non è lei a lasciare tutti senza fiato. È Poppy. Immobile. Fredda come ghiaccio. Nessuna lacrima, nessun abbraccio. Solo silenzio. E in quel silenzio, un’intera tempesta si prepara a scatenarsi. Luna è viva. Dopo tutto quel tempo, riappare. Ma la sua presenza non è un dolce ricongiungimento: è una miccia pronta ad accendere l’incendio. Poppy, che avrebbe dovuto piangere di gioia, resta impassibile. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Beautiful anticipazioni USA: Luna ritorna, Poppy gela tutti e Sheila vuole eliminare Taylor