Beautiful anticipazioni dal 10 al 15 novembre 2025

Sbircialanotizia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settimana intensa a Los Angeles. Il trauma per la morte di Sheila continua a riverberarsi sul matrimonio di Finn e Steffy: lui ammette di averla trascurata e viene travolto da improvvise visioni della madre biologica a terra in una pozza di sangue; lei prova a reggere l’urto e a tenere unita la famiglia. Sullo sfondo, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

