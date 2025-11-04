Settimana intensa a Los Angeles. Il trauma per la morte di Sheila continua a riverberarsi sul matrimonio di Finn e Steffy: lui ammette di averla trascurata e viene travolto da improvvise visioni della madre biologica a terra in una pozza di sangue; lei prova a reggere l’urto e a tenere unita la famiglia. Sullo sfondo, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Beautiful, anticipazioni dal 10 al 15 novembre 2025