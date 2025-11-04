Beatrice Tassone Da PizzAut alle Olimpiadi
Le Olimpiadi come messaggio di inclusione. E anche il lavoro. Beatrice Tassone, la cameriera-fumettista cresciuta a PizzAut e assunta da Coop Lombardia, - è stata una delle prime persone autistiche a entrare nella catena della grande distribuzione, - porterà la fiaccola di Milano-Cortina 2026, è una dei tedofori della staffetta più attesa. "Sono emozionatissima all’idea - racconta - è un tale onore per me. Porterò con il manager Andrea Pertegato la fiamma nel tratto di Novara. Mi aiuterà nel compito, io sono ipovedente". Un ruolo nel quale c’è una lezione essenziale: "Lo sport aiuta a superare i propri limiti, vale per tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Beatrice Tassone tedofora di Milano Cortina: “Orgogliosa di rappresentare le persone disabili” - X Vai su X
Una rosa bianca per Beatrice Bellucci, morta a 20 anni, una settimana fa, in un terribile incidente stradale sulla Cristoforo Colombo a Roma forse per una gara tra auto. Tanti ragazzi commossi, il dolore dei genitori e la preghiera per l'amica Silvia ancora in tera - facebook.com Vai su Facebook
Beatrice Tassone . Da PizzAut alle Olimpiadi - fumettista cresciuta a PizzAut e assunta ... Si legge su ilgiorno.it