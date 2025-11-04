Le Olimpiadi come messaggio di inclusione. E anche il lavoro. Beatrice Tassone, la cameriera-fumettista cresciuta a PizzAut e assunta da Coop Lombardia, - è stata una delle prime persone autistiche a entrare nella catena della grande distribuzione, - porterà la fiaccola di Milano-Cortina 2026, è una dei tedofori della staffetta più attesa. "Sono emozionatissima all’idea - racconta - è un tale onore per me. Porterò con il manager Andrea Pertegato la fiamma nel tratto di Novara. Mi aiuterà nel compito, io sono ipovedente". Un ruolo nel quale c’è una lezione essenziale: "Lo sport aiuta a superare i propri limiti, vale per tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Beatrice Tassone . Da PizzAut alle Olimpiadi