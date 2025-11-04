Beatrice Arnera rompe il silenzio | la replica elegante alle frecciatine
sulla frequentazione con Raoul Bova. Negli ultimi mesi, il nome di Beatrice Arnera è tornato al centro dell’attenzione mediatica, non tanto per i suoi progetti professionali – che restano numerosi e di successo – ma per la presunta frequentazione con Raoul Bova, suo collega nella fiction Buongiorno, mamma!. Una vicenda che ha acceso i riflettori anche per via delle “frecciatine” pubbliche lanciate dal suo ex compagno, Andrea Pisani, con cui l’attrice ha condiviso una lunga storia d’amore e una figlia. Leggi anche Can Yaman: pronto per due nuovi ed importanti progetti Tutto è cominciato quando il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto che ritraevano Beatrice Arnera e Raoul Bova mentre passeggiavano per le vie di Roma, mano nella mano, tra sorrisi e complicità. 🔗 Leggi su 361magazine.com
