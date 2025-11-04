Beato Angelico e l’esposizione storica del ’55
Appuntamento dedicato al Beato Angelico oggi pomeriggio alle 17 nel Refettorio del Museo di San Marco a Firenze. In particolare è in programma un incontro dedicato alla storica mostra su Beato Angelico tenutasi in Vaticano e al Museo di San Marco nel 1955, nel quinto centenario della morte dell’artista. Ne parleranno Carl Brandon Strehlke, curatore dell’esposizione Beato Angelico a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco (fino al 25 gennaio), Angelo Tartuferi, co-curatore della mostra, e Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti, con un saluto di Stefano Casciu, direttore regionale musei nazionali Toscana, e Marco Mozzo, direttore del museo di San Marco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
