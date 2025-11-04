Beach Sprint Mondiali 2025 ad Antalya | otto equipaggi azzurri in gara torna Ficarra nel singolo

Da giovedì a domenica l’Italia sarà protagonista ai Mondiali di Beach Sprint in Turchia. Otto equipaggi al via, tra cui i campioni Panizza e Gentili e la coppia Cesarini–Ceccarino. In gara anche le promesse Under 19. Da giovedì 6 a domenica 9 novembre, ad Antalya (Turchia), l’Italia sarà protagonista ai Campionati Mondiali di Beach Sprint, la spettacolare disciplina del canottaggio pronta a entrare nel programma olimpico di Los Angeles 2028. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Mondiali Beach Sprint: otto barche azzurre in gara ad Antalya da giovedì a domenica tinyurl.com/4e5v5dkd #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio #rowingbeachsprint #worldrowing #WRBSF #coastalrowing - X Vai su X

FEDERICA SU SPORTWEEK Alla vigilia delle World Rowing Beach Sprint Finals, la campionessa olimpica Federica Cesarini protagonista sul magazine de La Gazzetta dello Sport L'azzurra sarà in gara ai Mondiali di beach dal 6 al 9 novembre in - facebook.com Vai su Facebook

Calendario Mondiali sport olimpici 2025: gli ultimi eventi da seguire tra novembre e dicembre - Nei mesi di novembre e dicembre sono in programma diverse rassegne iridate di specialità che vedremo alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: si inizia oggi, ... Scrive oasport.it

Canottaggio beach sprint, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Ficarra e Cesarini/Ceccarino confermati dopo gli Europei - L'Italia sarà al via in otto delle dieci specialità in programma ai Mondiali 2025 di canottaggio beach sprint, che prevede le gare sia della categoria ... Segnala oasport.it

Canottaggio: Convocati sedici azzurri per i Mondiali di Beach Sprint, ad Antalya anche Panizza, Gentili e Chiumento - Sono sedici gli atleti Senior e Under 19 convocati dal Direttore Tecnico Antonio Colamonici per partecipare ai Mondiali di Beach Sprint ... Da ilmetropolitano.it