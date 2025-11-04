Battipaglia il M5S | Sanità territoriale e ambiente le priorità per le regionali
Il gruppo territoriale di Battipaglia ha incontrato ieri i candidati regionali del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, consigliere regionale uscente, e Iolanda Molinaro, assessora del Comune di Vallo della Lucania, in un incontro pubblico dedicato a due temi centrali: il rilancio dell’ospedale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
