Battipaglia al via Passpartout | inclusione sociale nel bene confiscato di via Leopardi

Salernotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato presentato ufficialmente il progetto “Passpartout - Centro polifunzionale per l’inclusione sociale” – azioni progettuali all’interno del bene confiscato di Via Leopardi a Battipaglia. Il progetto, promosso dalle ACLI provinciali di Salerno in partenariato con Aries Cooperativa Sociale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

A Battipaglia al via il corso di italiano per donne straniere - Ha preso ufficialmente il via il corso gratuito di lingua italiana per donne straniere, promosso dal Consorzio La Rada e finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2023- ansa.it scrive

Battipaglia, via libera al recupero dell’ex area Baratta - Il Comune di Battipaglia ha autorizzato la sottoscrizione della convenzione urbanistica per il recupero dell’ex area Baratta, il complesso produttivo dismesso situato in via Plava. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Battipaglia Via Passpartout Inclusione