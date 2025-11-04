Battipaglia al via Passpartout | inclusione sociale nel bene confiscato di via Leopardi

E' stato presentato ufficialmente il progetto “Passpartout - Centro polifunzionale per l’inclusione sociale” – azioni progettuali all’interno del bene confiscato di Via Leopardi a Battipaglia. Il progetto, promosso dalle ACLI provinciali di Salerno in partenariato con Aries Cooperativa Sociale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

INVITO alla Conferenza Stampa di presentazione di “Passepartout” a Battipaglia Siamo lieti di annunciare che martedì 04 novembre alle ore 15.00 si terrà la conferenza stampa di inaugurazione del progetto Passepartout, promosso da ACLI Salerno in sinergi - facebook.com Vai su Facebook

A Battipaglia al via il corso di italiano per donne straniere - Ha preso ufficialmente il via il corso gratuito di lingua italiana per donne straniere, promosso dal Consorzio La Rada e finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2023- ansa.it scrive

Battipaglia, via libera al recupero dell’ex area Baratta - Il Comune di Battipaglia ha autorizzato la sottoscrizione della convenzione urbanistica per il recupero dell’ex area Baratta, il complesso produttivo dismesso situato in via Plava. Scrive ilmattino.it