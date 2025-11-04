Bastogi famiglie senz' acqua calda | Sto lavando la ragazzina con l’acqua riscaldata

“Sto lavando la ragazzina con l’acqua riscaldata”. Questo è il grido di rabbia che arriva da Bastogi. Il futuro parla di riqualificazione per Bastogi ma il presente racconta invece di disagi. Ancora una volta a distanza di un anno, un nuovo problema con l’acqua e con le famiglie alle prese con. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Scopri altri approfondimenti

«L’impegno è chiaro: attuare fino in fondo la mozione approvata dall’Assemblea Capitolina e lavorare perché ogni famiglia di Bastogi possa vivere in condizioni dignitose, in un quartiere che ritrovi pienamente la propria identità e il proprio diritto alla speranza - facebook.com Vai su Facebook

Il relatore Onu visita Bastogi. Urru: "Lavorare perché ogni famiglia di Bastogi possa vivere in condizioni dignitose" - X Vai su X

Chiusanico, aziende e famiglie senz’acqua. Il sindaco: “Non siamo stati avvisati” - Chiusanico – «Le aziende e dieci famiglie sono senz’acqua: Rivieracqua non ha avvisato nessuno. Scrive ilsecoloxix.it

Duecento famiglie delle case popolari di via Rizzoli senz’acqua calda dopo il caso legionella - Non certezza, ma possibilità: che nel serbatoio, nelle ore notturne, si sia accumulata acqua sufficiente per lavarsi. Riporta milano.corriere.it

Famiglia vive nel bosco di Vasto senza acqua ed elettricità, scontro tra genitori e servizi sociali sui figli - A Vasto una famiglia vive nel bosco senza acqua ed elettricità: interviene il Tribunale dei minori, scontro coi servizi sociali riguardo i figli ... Si legge su virgilio.it