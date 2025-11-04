Basta solo interventi nell’emergenza

Giacomo Salvi (foto), consigliere delegato alle infrastrutture di Confindustria Toscana Nord e presidente Ance Toscana Nord, apre la riflessione sulla mitigazione del rischio idrogeologico alle questioni relative alla ricostruzione. "Abbiamo una rete di imprese piuttosto ben strutturate sul territorio, che però vengono quasi sempre coinvolte quando ci sono situazione emergenziali – afferma – Imprese che sono chiamate ad intervenire fianco di istituzioni come il Genio Civile, quando si verificano eventi catastrofali e per far fronte alle fasi più scottanti. Secondo noi sarebbe importante mettere a punto un piano coordinato di lavori e le esecuzioni di misure per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e al territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

