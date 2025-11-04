Basta mostri in prima pagina Mossa di FdI | una legge contro la gogna giudiziaria

Sbatti il mostro in prima pagina. Anche se ha solo compiuto il proprio dovere, ha difeso degli innocenti ed è stato costretto a colpire un malvivente. Quante volte, nelle cronache italiane, sono state pubblicate le foto e i nomi di agenti di polizia e carabinieri, "colpevoli" solo di aver onorato quella divisa che indossano. Fratelli d'Italia, stanca di una deriva che, de facto, colpevolizza a prescindere i servitori della Patria, ha presentato una proposta di legge. Un vero e proprio stop alla gogna mediatica per chi agisce legittimamente. La proposta di legge n. 2485 sarà presentata domani alla Camera dai deputati Galeazzo Bignami (primo firmatario), Giovanni Donzelli, Augusta Montaruli, Giampiero Maiorano, Maria Carolina Varchi, Antonio Baldelli, Fabio Rampelli, Alberto Balboni, Riccardo De Corato e dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

