Bassi consumi di luce e gas non significa che la casa è vuota | sì agli sconti di Imu e tassa sui rifiuti

I bassi consumi di gas e luce indicavano che in quell’abitazione non vivesse nessuno, quindi niente benefici fiscali, ma il contribuente porta in giudizio un comune umbro e vince: consumava poco perché spesso fuori per lavoro.La residenza anagrafica e la dimora abituale in un immobile non vengono. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

