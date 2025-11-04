Basket | Veljko Mrsic nuovo allenatore di Sassari sostituisce Bulleri
Sarà Veljko Mrsic il nuovo allenatore del Banco di Sardegna Sassari. La Dinamo ha trovato il sostituto di Massimo Bulleri, sollevato dall’incarico dopo un bilancio di 0-5 in Serie A, e lo ha fatto anche molto velocemente, individuandolo nel cinquantunenne croato che torna così in Italia 17 anni dopo la sua ultima esperienza a Varese. Ed è proprio al club biancorosso che, dalle nostre parti, è legata la maggior parte della sua fama. Arrivato nella stagione 1998-1999, fu tra le colonne dello scudetto della stella con tanto di media realizzativa a quasi 20 punti (19,7 per l’esattezza). Venuto da anni tra Cibona Zagabria e Zalgiris Kaunas, da Varese s’imbarcò poi per tre proficui anni a Malaga, poi Olympiacos, Girona, un’esperienza brevissima all’Olimpia Milano (giocò quattro partite nell’annata 2002-2003, in cui, ironia della sorte, fu proprio Varese a eliminarla agli ottavi, al tempo ancora utilizzati). 🔗 Leggi su Oasport.it
