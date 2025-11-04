Basket Trieste batte i montenegrini dell’Igokea e trova la prima vittoria stagionale in Champions League
La Pallacanestro Trieste si sblocca in Basketball Champions League! Dopo tre ko consecutivi nelle prime uscite continentali i giuliani battono tra le mura amiche i montenegrini dell’Igokea per 115-90 nella quarta giornata del girone E, in un match indirizzato sui binari giusti fin dal primo quarto con Davide Moretti e compagni che hanno piazzato l’allungo nel parziale conclusivo senza più concedere diritto di replica agli avversari. Jahmi’us Ramsey trascina i compagni con 26 punti, con 14 punti di Markel Brown e 13 di Colbey Ross – doppia doppia per Mady Sissoko (12 punti e 11 rimbalzi), con 11 punti di Davide Moretti e 10 di Francesco Candussi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il prepartita di Coach González. pallacanestrotrieste.it/news/365879004… #basketballcl #pallacanestrotrieste - X Vai su X
Quinto ko su altrettante partite per TVB. La Pallacanestro Trieste vince il derby in trasferta: prestazione incredibile per Ramsey con 34 punti (7/11 3pts, 38 val), insieme a Sissoko (19 pts) Per Treviso Basket miglior marcatore Abdur-Rahkman con 30 p - facebook.com Vai su Facebook
Serie B - Lo Jadran Trieste batte meritatamente Oderzo Basket - Lo Jadran torna tra le mura amiche dopo il turno di riposo e batte meritatamente Oderzo, fino a ieri seconda forza del campionato. Scrive pianetabasket.com
Basket, il derby Trieste-Udine finisce 92 - 85. La cronaca della partita - Nel tardo pomeriggio di Via Flavia si affrontano la Pallacanestro Trieste e l'Apu Udine, in un derby bollente che, nella massima serie, mancava da oltre 20 anni. Riporta nordest24.it
Basket, Trieste fa suo anche il derby del Triveneto: Treviso battuta 100-107 - Mostruoso Ramsey per i giuliani, non bastano Abdur Rakhman e Pinkins per i padroni di casa. Da nordest24.it