Basket Trieste batte i montenegrini dell’Igokea e trova la prima vittoria stagionale in Champions League

La  Pallacanestro Trieste si sblocca in Basketball Champions League! Dopo tre ko consecutivi nelle prime uscite continentali i giuliani battono tra le mura amiche i montenegrini dellIgokea per 115-90 nella quarta giornata del girone E, in un match indirizzato sui binari giusti fin dal primo quarto con Davide Moretti e compagni che hanno piazzato l’allungo nel parziale conclusivo senza più concedere diritto di replica agli avversari. Jahmi’us Ramsey trascina i compagni con 26 punti, con  14 punti  di Markel Brown e 13 di Colbey Ross – doppia doppia per Mady Sissoko (12 punti e 11 rimbalzi), con 11 punti di Davide Moretti e 10 di Francesco Candussi. 🔗 Leggi su Oasport.it

