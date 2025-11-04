Basket | Trento vince ancora in EuroCup battuti i lituani del Lietkabelis
È arrivata poco fa la seconda vittoria consecutiva dell’ Aquila Basket Trento nell’EuroCup 2025-2026. La squadra trentina ha battuto in casa i lituani del Lietkabelis Panevezys, al termine di un match terminato 78-74. Prestazione solida della compagine italiana, sempre avanti ne punteggio ed abile a negare agli avversari tutti i tentativi di rimonta. Top scorer della partita Devante Jones con 21 punti, assistito anche da DJ Steward con 17. I trentini conquistano il primo vantaggio con la tripla di Peyton e poi allungano con Jones e Jogela (+3). Con la tripla di Steward l’Aquila continua a segnare e si porta presto sul +9. 🔗 Leggi su Oasport.it
