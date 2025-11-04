L’Etrusca basket San Miniato è tornata a sorridere davanti al pubblico di casa, superando i Seagulls Genova per 84-81 al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Difatti i padroni di casa hanno iniziato con energia, chiudendo il primo quarto sul 22-17 e mostrando un buon ritmo offensivo. Nel secondo periodo la sfida è rimasta equilibrata. Dopo l’intervallo l’Etrusca, ha tentato l’allungo grazie a una serie di canestri costruiti con lucidità mentre la difesa ha continuato a mostrare qualche fragilità. Il terzo quarto si è chiuso sul 62-55, con gli ospiti ancora in partita e nell’ultima frazione Genova ha provato a rientrare, approfittando di qualche errore di troppo ma i ragazzi di San Miniato, sono riusciti a mantenere la concentrazione necessaria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B. Torna il sorriso in casa Etrusca