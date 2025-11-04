Basket serie B Torna il sorriso in casa Etrusca
L’Etrusca basket San Miniato è tornata a sorridere davanti al pubblico di casa, superando i Seagulls Genova per 84-81 al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Difatti i padroni di casa hanno iniziato con energia, chiudendo il primo quarto sul 22-17 e mostrando un buon ritmo offensivo. Nel secondo periodo la sfida è rimasta equilibrata. Dopo l’intervallo l’Etrusca, ha tentato l’allungo grazie a una serie di canestri costruiti con lucidità mentre la difesa ha continuato a mostrare qualche fragilità. Il terzo quarto si è chiuso sul 62-55, con gli ospiti ancora in partita e nell’ultima frazione Genova ha provato a rientrare, approfittando di qualche errore di troppo ma i ragazzi di San Miniato, sono riusciti a mantenere la concentrazione necessaria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
ZONE PRESS / BASKET / Serie B1 IX giornata d'andata (02/11/25) ELACHEM VIGEVANO 1955 110 S4 Energia Vicenza 79 Intervista: Alfredo BOGLIO (Capitano ELACHEM VIGEVANO) ----------------------------------------- Vigevano 19 - facebook.com Vai su Facebook
La classifica dopo le prime 5 giornate di Serie A @UnipolCorporate con la nuova capolista @DerthonaBasket: in che posizione si trova la tua squadra #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Basket serie B. Torna il sorriso in casa Etrusca - L’Etrusca basket San Miniato è tornata a sorridere davanti al pubblico di casa, superando i Seagulls Genova per 84- Come scrive sport.quotidiano.net
Basket serie B: niente da fare per la Sba. Il quintetto di Fioravanti ko con lo Spezia (95-76) - Terza sconfitta consecutiva per il Centro Tecnico BM Arezzo, che sta soffrendo l’assenza per info ... Secondo msn.com
Serie B - Legnano Knights torna in campo contro Orzinuovi - A poco più di 72 dalla gara con Fidenza, il Legnano Basket torna in campo contro Orzinuovi di Andrea Gabrielli, attualmente nel folto gruppo delle squadre al secondo posto, ma ... Segnala pianetabasket.com