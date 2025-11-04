Basket serie B | niente da fare per la Sba Il quintetto di Fioravanti ko con lo Spezia 95-76

Brutta sconfitta per la Scuola Basket Arezzo, che a La Spezia cede 95-76 contro lo Spezia Basket Club. Terza sconfitta consecutiva per il Centro Tecnico BM Arezzo, che sta soffrendo l’assenza per infortunio di Lemmi e una preparazione svolta senza mai tutto il roster a pieno regime. Gli amaranto, infatti, tengono botta fino a metà gara, terminando in vantaggio sia il primo (20-25) che il secondo parziale (43-46). Poi, però, si scatena il top scorer del girone Kmetic, autore nel secondo tempo di 24 dei suoi 26 punti totali, mentre la Sba boccheggia e non riesce più a rientrare in partita. Già a fine terzo quarto il tabellone recita 71-57, un divario incrementato ancora negli ultimi dieci minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie B: niente da fare per la Sba. Il quintetto di Fioravanti ko con lo Spezia (95-76)

