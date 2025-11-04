Basket Serie B Nazionale La San Giobbe Chiusi ci prova ma non basta Imola si impone

IMOLA 81 UMANA CHIUSI 68 IMOLA: Kupstas 9, Chessari 12, Tamani 6, Moffa 17, Filippini, Gozo 3, Raucci, Sanguinetti 20, Gatto 6, Thioune 8. Allenatore Dalmonte. UMANA CHIUSI: Balducci, Natale 2, Bertocco 12, Lorenzetti 10, Candotto 3, Gravaghi 11, Raffaelli 15, Moreno, Petrucci 15, Rasio ne. Allenatore Zanco. Arbitri: Morassutti, Gallo, Iaia. Parziali: 28-17, 46-34, 59-47. IMOLA – Battuta d’arresto per l’Umana San Giobbe che cade sul parquet dell’Andrea Costa Imola per 81-68. Nella serata in cui Chiusi ha dovuto fare anche a meno di Rasio, out per lesione nel muscolo popliteo, la squadra di coach Nicolas Zanco è stata sempre costretta ad inseguire i padroni di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi ci prova ma non basta. Imola si impone

