Un poker di vittorie al PalaCattani in altrettanti incontri disputati e un riscatto con 100 punti segnati. Non poteva essere migliore il ritorno della Tema Sinergie davanti ai propri tifosi dopo le due trasferte consecutive, anche se contro Nocera ci sono state alcune sbavature in difesa. Le buone notizie sono l’atteggiamento di un gruppo che ha voluto vincere ad ogni costo giocando ai mille all’ora dal primo minuto, un attacco che ha portato sei uomini in doppia cifra e, per la prima volta in stagione, 100 punti realizzati. E poi c’è stato un Marco Santiangeli in versione cecchino con 17 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B. Faenza e il bunker PalaCattani. La tana è ancora inviolata