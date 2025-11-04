Basket Serie A | Niang trascina la Virtus Bologna Varese cade in casa

Oasport.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sfida numero 175 della lunghissima storia tra Openjobmetis Varese e Virtus Olidata Bologna a prevalere sono le V nere per 77-83, ma non senza fatica visto che gli uomini di coach Kastritis ce la mettono tutta per evitare di vedere violata l’Itelyum Arena. MVP della serata Saliou Niang con 17 punti e e 4 rimbalzi; fa 17 anche Karim Jallow, 15 per Carsen Edwards. Dall’altra parte 17 per Olivier Nkamhoua e Ike Iroegbu, nonché 16 per un ottimo Davide Alviti. Dati particolari: 47-29 a rimbalzo per Varese, che però perde troppi palloni (22). Virtus ora sola in testa per 24 ore a quota 10, Varese ancora ferma a 2 (1 su 5). 🔗 Leggi su Oasport.it

basket serie a niang trascina la virtus bologna varese cade in casa

© Oasport.it - Basket, Serie A: Niang trascina la Virtus Bologna, Varese cade in casa

Leggi anche questi approfondimenti

Basket, Serie A: Niang trascina la Virtus Bologna, Varese cade in casa - Nella sfida numero 175 della lunghissima storia tra Openjobmetis Varese e Virtus Olidata Bologna a prevalere sono le V nere per 77- Lo riporta oasport.it

basket serie niang trascinaSaliou e Cheickh Niang: "Molto fieri dei nostri percorsi, siamo qui grazie ai genitori" - I due fratelli Niang, Saliou e Cheickh, dopo essersi affrontati in campo  in Trento vs Virtus Bologna si sono raccontati, partendo dal più grande, sulle pagine del Corriere ... Riporta pianetabasket.com

basket serie niang trascinaBasket, primo successo in Serie A per Udine contro Sassari. La Virtus Bologna espugna Trento - Tre sono gli anticipi della Serie A di basket 2025- Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Serie Niang Trascina