Basket Serie A | Niang trascina la Virtus Bologna Varese cade in casa

Nella sfida numero 175 della lunghissima storia tra Openjobmetis Varese e Virtus Olidata Bologna a prevalere sono le V nere per 77-83, ma non senza fatica visto che gli uomini di coach Kastritis ce la mettono tutta per evitare di vedere violata l’Itelyum Arena. MVP della serata Saliou Niang con 17 punti e e 4 rimbalzi; fa 17 anche Karim Jallow, 15 per Carsen Edwards. Dall’altra parte 17 per Olivier Nkamhoua e Ike Iroegbu, nonché 16 per un ottimo Davide Alviti. Dati particolari: 47-29 a rimbalzo per Varese, che però perde troppi palloni (22). Virtus ora sola in testa per 24 ore a quota 10, Varese ancora ferma a 2 (1 su 5). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Serie A: Niang trascina la Virtus Bologna, Varese cade in casa

Leggi anche questi approfondimenti

Pronti per la 6ª giornata della Serie A Unipol 2025/26? Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! ️ Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport - X Vai su X

ZONE PRESS / BASKET / Serie B1 IX giornata d'andata (02/11/25) 🟨🟦 ELACHEM VIGEVANO 1955 1️⃣1️⃣0️⃣ 🆚 S4 Energia Vicenza 7️⃣9️⃣ Intervista: Alfredo BOGLIO (Capitano ELACHEM VIGEVANO) ----------------------------------------- Vigevano 19 - facebook.com Vai su Facebook

Basket, Serie A: Niang trascina la Virtus Bologna, Varese cade in casa - Nella sfida numero 175 della lunghissima storia tra Openjobmetis Varese e Virtus Olidata Bologna a prevalere sono le V nere per 77- Lo riporta oasport.it

Saliou e Cheickh Niang: "Molto fieri dei nostri percorsi, siamo qui grazie ai genitori" - I due fratelli Niang, Saliou e Cheickh, dopo essersi affrontati in campo in Trento vs Virtus Bologna si sono raccontati, partendo dal più grande, sulle pagine del Corriere ... Riporta pianetabasket.com

Basket, primo successo in Serie A per Udine contro Sassari. La Virtus Bologna espugna Trento - Tre sono gli anticipi della Serie A di basket 2025- Segnala oasport.it