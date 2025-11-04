Basket la Pallacanestro Femminile Pisa supera di slancio Altopascio in serie C
Pisa, 4 novembre 2025 – Prima vittoria casalinga per la Pallacanestro Femminile Pisa, contro Altopascio, in una gara che non è mai stata in discussione. Le biancorosse del presidente Guerrini restano così imbattute, dopo due giornate, nel campionato di serie C.. LA CRONACA – Con undici atlete a referto, per l’assenza forzata di Ferri e Nesti, coach De Filippis presenta a referto le due under Ward e Biancalana, che hanno ben figurato quando sono state chiamate in causa ed hanno avuto anche la soddisfazione di andare a canestro. Il primo quintetto schierato mostra subito la buona vena della squadra pisana, che stabilisce subito le giuste distanze, chiudendo il quarto sul 14-8. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
