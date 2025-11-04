Basket la Pallacanestro Femminile Pisa supera di slancio Altopascio in serie C

Sport.quotidiano.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 4 novembre 2025 – Prima vittoria casalinga per la Pallacanestro Femminile Pisa, contro Altopascio, in una gara che non è mai stata in discussione. Le biancorosse del presidente Guerrini restano così imbattute, dopo due giornate, nel campionato di serie C.. LA CRONACA – Con undici atlete a referto, per l’assenza forzata di Ferri e Nesti, coach De Filippis presenta a referto le due under Ward e Biancalana, che hanno ben figurato quando sono state chiamate in causa ed hanno avuto anche la soddisfazione di andare a canestro. Il primo quintetto schierato mostra subito la buona vena della squadra pisana, che stabilisce subito le giuste distanze, chiudendo il quarto sul 14-8. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket la pallacanestro femminile pisa supera di slancio altopascio in serie c

© Sport.quotidiano.net - Basket, la Pallacanestro Femminile Pisa supera di slancio Altopascio, in serie C

Approfondisci con queste news

basket pallacanestro femminile pisaPrimo stop stagionale per la NBA Altopascio Femminile a Pisa - Nella seconda giornata del campionato di serie C femminile di basket nulla da fare per il NBA Altopascio di coach Stefanini battuto (67- Da noitv.it

basket pallacanestro femminile pisaBasket, ai nastri di partenza la Pallacanestro Femminile Pisa in serie C - Pisa, 22 ottobre 2025 – Nastri di partenza per la Pallacanestro Femminile Pisa, che debutta domenica in serie C, sul campo della neopromossa Bellaria Pontedera. Scrive msn.com

basket pallacanestro femminile pisaSerie c femminile. La Gea vince senza sforzo. A tavolino - Il comitato regionale della Fip ha assegnato la vittoria a tavolino (per 20- Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Pallacanestro Femminile Pisa