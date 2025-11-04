Pisa, 3 novembre 2025 – E’ durata solo sedici minuti, la gara del CUS Pisa, targato Cosmocare, sul campo del Basket Calcinaia, nella quinta giornata del campionato di Divisione Regionale 1. Contro una delle vicecapoliste, gli uomini di Stefano Dari hanno infatti giocato alla pari in avvio, sono ripiombati nei soliti problemi in difesa ed in attacco, sono andati pesantemente sotto, per poi tentare una buona, ma tardiva, reazione con il quintetto dei giovani.. LA CRONACA – Il miglior CUS della stagione lotta in avvio con i più quotati avversario dell’ex coach Scocchera, con una difesa puntuale ed un attacco in grado di esprimersi dall’arco e da due. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, il CUS Pisa tiene solo 16 minuti a Calcinaia, in Divisione Regionale 1