Basket il CUS Pisa tiene solo 16 minuti a Calcinaia in Divisione Regionale 1
Pisa, 3 novembre 2025 – E’ durata solo sedici minuti, la gara del CUS Pisa, targato Cosmocare, sul campo del Basket Calcinaia, nella quinta giornata del campionato di Divisione Regionale 1. Contro una delle vicecapoliste, gli uomini di Stefano Dari hanno infatti giocato alla pari in avvio, sono ripiombati nei soliti problemi in difesa ed in attacco, sono andati pesantemente sotto, per poi tentare una buona, ma tardiva, reazione con il quintetto dei giovani.. LA CRONACA – Il miglior CUS della stagione lotta in avvio con i più quotati avversario dell’ex coach Scocchera, con una difesa puntuale ed un attacco in grado di esprimersi dall’arco e da due. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Domenica 2 novembre ? Ore 18:30 Palazzetto di Calcinaia Basket Calcinaia vs CUS Pisa Vi aspettiamo numerosi per sostenere i nostri ragazzi, il calore del pubblico biancoazzurro fa sempre la differenza - facebook.com Vai su Facebook
Basket, il CUS Pisa tiene solo 16 minuti a Calcinaia, in Divisione Regionale 1 - Pisa, 3 novembre 2025 – E’ durata solo sedici minuti, la gara del CUS Pisa, targato Cosmocare, sul campo del Basket Calcinaia, nella quinta giornata del campionato di Divisione Regionale 1. Scrive sport.quotidiano.net
Basket, cerca riscatto il CUS Pisa, sul campo di Calcinaia, in Divisione Regionale 1 - Contro l’esperta squadra dell’ex coach Scocchera, gli universitari dovranno trovare la difesa e le percentuali in attacco delle giornate migliori ... Segnala msn.com
Basket, in Promozione GMV e Cosmocare Cus Pisa lottano in casa per la salvezza - Pisa, 11 marzo 2023 – Terzultima giornata di ritorno del campionato di Promozione, che vede la Ies Sport Pisa nel girone C, in casa, con una squadra dell’hinterland fiorentino; pure tra le mura amiche ... Lo riporta lanazione.it