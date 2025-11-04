Basket femminile Venezia supera Saragozza e si qualifica per la seconda fase
Vittoria pesantissima della Reyer Venezia nella quinta giornata dell’Eurolega di basket femminile e qualificazione alla fase successiva garantita. La squadra di coach Mazzon ha superato le spagnole del Saragozza per 68-61, mettendo al sicuro il secondo posto visto che anche all’andata era riuscita a superare la formazione iberica. Una Venezia trascinata dai 20 punti di Joyner Holmes e anche dai 15 di Kaila Charles. In doppia cifra ha chiuso anche Ivana Dojkic con 14 punti. Al Saragozza non basta la quasi doppia doppia di Nadia Fingall con 16 punti e 9 rimbalzi. Ottimo avvio di partita da parte della Reyer (10-4), ma le spagnole tornano sotto e pareggiano sul 15-15 con il canestro di Fingall. 🔗 Leggi su Oasport.it
