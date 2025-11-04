Basket femminile | Schio missione compiuta! Il Famila batte Sopron ed è alla 2a fase di Eurolega

Il Famila Schio raggiunge due obiettivi in un colpo solo. Innanzitutto batte il Sopron in una complicatissima (a livello ambientale) trasferta di Eurolega, e tanto per cambiare ufficializza la propria qualificazione alla seconda fase della principale coppa continentale. Jessica Shepard conferma il suo status di potenza in Europa (22 punti e 10 rimbalzi), ma dovuto merito va nelle varie fasi del match a Olbis Andrè (14 punti), Jasmine Keys (12), Anete Steinberga (10) e Ilaria Panzera (9 con 6 rimbalzi, decisiva nello strappo finale). Per Sopron 20 con 7 rimbalzi di Jelena Brooks. Buona la partenza di Schio, con Andrè e Steinberga che portano subito sul 3-6 il Famila. 🔗 Leggi su Oasport.it

