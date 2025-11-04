Basket femminile | Schio missione compiuta! Il Famila batte Sopron ed è alla 2a fase di Eurolega
Il Famila Schio raggiunge due obiettivi in un colpo solo. Innanzitutto batte il Sopron in una complicatissima (a livello ambientale) trasferta di Eurolega, e tanto per cambiare ufficializza la propria qualificazione alla seconda fase della principale coppa continentale. Jessica Shepard conferma il suo status di potenza in Europa (22 punti e 10 rimbalzi), ma dovuto merito va nelle varie fasi del match a Olbis Andrè (14 punti), Jasmine Keys (12), Anete Steinberga (10) e Ilaria Panzera (9 con 6 rimbalzi, decisiva nello strappo finale). Per Sopron 20 con 7 rimbalzi di Jelena Brooks. Buona la partenza di Schio, con Andrè e Steinberga che portano subito sul 3-6 il Famila. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
BASKET FEMMINILE. SERIE C PUGLIA, 3^ GIORNATA, VIRTUS MATERA PINK ESPUGNA TARANTO: 46-67 - facebook.com Vai su Facebook
Basket femminile: Schio, missione compiuta! Il Famila batte Sopron ed è alla 2a fase di Eurolega - Innanzitutto batte il Sopron in una complicatissima (a livello ambientale) trasferta di ... Riporta oasport.it
Basket femminile, netto successo di Venezia in Serie A1. Schio piega la resistenza di Campobasso - Completati da poco i due anticipi che hanno aperto il programma della quinta giornata della Serie A1 di basket femminile, dove sono scese in campo l’Umana ... Secondo oasport.it
A Schio manca solo una cosa da fare, nel basket femminile - Lungo il perimetro del campo da basket del palazzetto Livio Romare di Schio, in provincia di Vicenza, sono appesi al soffitto tanti stendardi quanti sono i trofei vinti dal Famila Schio, da anni la ... Riporta ilpost.it