Basket femminile l’Italia torna in campo | raduno all’Acqua Acetosa e torneo internazionale in Spagna

Dopo il bronzo europeo conquistato al Pireo, la Nazionale Femminile si ritrova a Roma dal 9 al 12 novembre prima di partire per La Linea (Spagna), dove affronterà Spagna e Francia in un prestigioso torneo internazionale. A 133 giorni dalla storica serata del Pireo, che ha regalato all’Italia una splendida medaglia di bronzo agli Europei di basket femminile, la Nazionale Azzurra torna a radunarsi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it