Basket femminile l’Italia torna in campo | raduno all’Acqua Acetosa e torneo internazionale in Spagna
Dopo il bronzo europeo conquistato al Pireo, la Nazionale Femminile si ritrova a Roma dal 9 al 12 novembre prima di partire per La Linea (Spagna), dove affronterà Spagna e Francia in un prestigioso torneo internazionale. A 133 giorni dalla storica serata del Pireo, che ha regalato all'Italia una splendida medaglia di bronzo agli Europei di basket femminile, la Nazionale Azzurra torna a radunarsi.
