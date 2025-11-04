Basket Donte DiVincenzo | Giocare per l’Italia? Questo è l’impegno preso
Donte DiVincenzo, in conferenza stampa dopo la vittoria dei Minnesota Timberwolves sui Brooklyn Nets al Barclays Center, è tornato a parlare dell’ottenimento della cittadinanza italiana e non soltanto. Dopo i 25 punti di stanotte il tema dell’Italia è tornato sul suo conto. Così il diretto interessato sulla sensazione provata: “ Orgoglio e sollievo, è stato un processo lungo. Molte persone diverse si sono impegnate per tantissime ore per portarlo a termine. Sono grato a tutti quelli coinvolti nel processo “. E poi ha confermato l’intenzione di indossare la maglia azzurra in una fase successiva. 🔗 Leggi su Oasport.it
